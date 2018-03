Molfetta (Bari) - Mostra fotografica dal titolo "Volti e Suggestioni della Settimana Santa" 16/03/2018 Si terrà il giorno 17 marzo 2018 alle 20.00 presso la Chiesa della Morte nel centro storico di Molfetta la mostra fotografica dedicata alla Settimana Santa tenuta dalle 2 fotoamatrici molfettesi Maria Cappelluti e Marina Pignatelli con il patrocinio dell’ Arciconfratenita della Morte dal sacco nero e del Comune di Molfetta.

Le foto esposte percorreranno alcuni momenti salienti della Settimana Santa trascinando il visitatore in un percorso ricco di emozioni che andranno ad intersecarsi tra religiosità e devozioni.

Maria Cappelluti, appassionata di fotografia, ha cercato di cogliere attraverso i meravigliosi primi piani delle statue tutte le emozioni che lo scultore è riuscito ad immortalare regalando delle splendide suggestioni.

Marina Pignatelli, classe 94, durante i suoi studi scopre una grande passione per l’arte e la pittura, che le permette di rappresentare attraverso il ritratto il suo “io” , il suo mondo.

All’età di 18 anni il suo occhio è attratto dal mirino di una reflex 1100d Canon .

Da quel momento la sua passione è “immortalare” tutto ciò che più la ispira, l’emoziona. Quest’anno in occasione della Santa Pasqua, attraverso vari scatti, farà rivivere le tradizioni dei molfettesi cercando di trasmettere il pathos che vivono i confratelli che seguono la processione.

Una mostra fotografica dove il sentire la Settimana Santa è un divenire di fede e tradizione che è un tesoro da salvaguardare. Non è semplice riuscire ad emozionare con una foto ma speriamo di esserci riuscite.

Una mostra aperta alla cittadinanza dove si potrà vivere un viaggio virtuale per tutti perché l’arte sacra non appartiene solo a chi ha fede ma appartiene anche a chi ama le tradizioni e la storia della nostra amata città.