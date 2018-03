Primitivo Wine Tasting - Questa domenica a Manduria da Vinilia Wine Resort 08/03/2018 PRIMITIVO DI MANDURIA WINE TASTING



VINILIA WINE RESORT

Contrada Scrasciosa

GPS: 40.4177271,17.5996232

MANDURIA (TA)



Domenica 11 marzo p.v., alle ore 17.30 a Manduria, presso Vinilia Wine Resort si terrà una degustazione panoramica dedicata al Primitivo riservata alla stampa e alle istituzioni locali.



L’evento vedrà anche la partecipazione di dieci giornalisti della stampa nazionale specializzata al Puglia Press Tour® Primitivo, ospiti della Regione Puglia e del Comune di Taranto, in svolgimento sul territorio fino al 13 marzo in occasione dell’evento Anteprima Cantine Aperte.



Durante l'incontro, realizzato in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier Puglia - delegazione Terre dei Messapi, sarà possibile scoprire e apprezzare l’ampia produzione ispirata al vitigno principe del territorio, confrontandone le diverse interpretazioni in compagnia dei produttori.

In degustazione le etichette di: Antica Massria Jorche - Torricella | Antico Palmento - Manduria | Cantina Sociale di Lizzano - Lizzano | Cantine San Giorgio - San Giorgio Ionico | Cantolio - Manduria | Cantore di Castelforte - Manduria | Erario - Manduria | Erminio Campa - Torricella | Felline - Manduria | Feudi San Marzano - San Marzano di San Giuseppe | Gianfranco Fino - Sava | Masseria Surani - Manduria | Mille Una - Lizzano | Morella - Manduria | Produttori Vini Manduria - Manduria | Tenuta Giustini - San Giorgio Ionico | Tenuta Zicari - Taranto | Tenute Eméra - Lizzano | Trullo di Pezza - Torricella | Varvaglione - Leporano |Vetrère - Taranto.



Interverranno:

Maria Teresa Varvaglione, Presidente Movimento Turismo del Vino Puglia

Giuseppe Cupertino, Presidente Fondazione Italiana Sommelier Puglia

Vittoria Cisonno, direttore Movimento Turismo del Vino Puglia