Bari - CANOTTAGGIO: PASSANTINO DEL CC BARION AL TOUR TECNICO INTERREGIONALE JUNIOR 08/03/2018 Il giovane canottiere del circolo barese di molo San Nicola è stato convocato presso il lago Patria



Ci sarà anche Valerio Passantino del Circolo Canotteri Barion al secondo tour tecnico interregionale di canottaggio dedicato alla categoria Junior maschile. L'atleta classe 2000 del circolo barese di molo San Nicola parteciperà lunedì e martedì prossimi, 12 e 13 marzo, al raduno sul lago Patria, nel Napoletano, nel primo dei due appuntamenti organizzati dal capo allenatore Junior maschile Valter Molea.

Trenta gli atleti complessivamente coinvolti nelle due sedute conoscitive di allenamento (l'altra, per i ragazzi delle società settentrionali, è in programma sul lago di Pusiano il 19 ed il 20 marzo) in vista dei prossimi meeting nazionali: Passantino, nell'occasione, non rappresenterà solo il Circolo Canottieri Barion ma anche l'intera Puglia, assieme a Monopoli 2005.

Per il giovane canottiere barese si tratta di un ottimo inizio di stagione, dopo il bronzo ottenuto nell'otto misto a Torino, nella classica internazionale di lunga distanza D'Inverno sul Po. Ma prima di partire per la Campania ci sarà ad affrontare domenica prossima a Brindisi, con tutti gli altri compagni allenati da Sabino Bellomo ed Alessandro Dironzo, la prima regata regionale valida per la classifica nazionale.