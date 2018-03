Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Bari – Bif&st 2018 un immaginario tappeto rosso che ci trasporta nel mondo del cinema 10/03/2018 Il cinema è un incontro di territori, è una finestra che ci permette di vedere con occhi diversi una città ma anche il mondo, non è quindi da ritenersi solo una vetrina di lusso.



Questo è lo spirito del Bif&st che giunge alla sua nona edizione ed il suo palinsesto è stato presentato stamattina al “Barion”, lo storico circolo del capoluogo pugliese, dal direttore Felice Laudadio, con il governatore Michele Emiliano, il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone e il presidente dell'Apulia Film Commission Maurizio Sciarra.“



La città di Bari così sarà protagonista dal 21 al 28 aprile 2018 di un immaginario tappeto rosso.



Felice Laudadio ha sottolineato che ogni anno questo festival del cinema conta una presenza di 75.000 spettatori ma molti a malincuore ne restano fuori. Per questo motivo ha scritto ieri sera una e-mail al presidente Emiliano per trovare un espediente (ma lui pensa già di aver trovato la soluzione) per poter accontentare i molti. Di questa e-mail ci ha celato il contenuto.



Invece si è espresso sugli eventi speciali, quali la presenza di due premi Oscar : Bernardo Bertolucci che ha preferito il festival di Bari a quello di Cannes per la presentazione dell’edizione restaurata di ‘Ultimo tango a Parigi’ e Giuseppe Tornatore che il 22 aprile presenterà anche lui l’edizione restaurata di ‘Nuovo Cinema Paradiso”.



Ricorrono i cento anni della nascita del compositore Armando Trovajoli e per questa occasione il 22 aprile si terrà un cine-concerto con le sue musiche sotto la direzione artistica di Rita Marcotulli e cantate da Peppe Servillo.

Evento che sarà introdotto da Pippo Baudo grande amico ed estimatore del musicista italiano.



Verranno presentati in concorso 12 film provenienti da tutto il mondo e presentati al Bif&st in anteprima italiana o internazionale. Una giuria del pubblico - composta da 30 spettatori selezionati e presieduta dallo scrittore e sceneggiatore Gianrico Carofiglio - attribuirà i seguenti riconoscimenti:



• Bif&st International Award per il miglior regista

• Bif&st International Award per il miglior attore protagonista

• Bif&st International Award per la migliore attrice protagonista.



Apprezzate le lezioni di cinema che vedranno come ospiti, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Antonio Albanese, Pippo Baudo, Mario Montrone, Bernardo Bertolucci, Vittorio Storaro e Margarethe von Trotta che si intratterrà a parlare con due magistrati, Giancarlo de Cataldo e Gianrico Carofiglio dopo la proiezione del film ‘Il lungo silenzio’.



Quest’anno ci sarà la novità ‘Cinema & Medicina’ proposta dal dott. Nicola Laforgia che prelude a una collaborazione strutturata annuale e che toccherà temi riguardanti i disturbi dello spettro autistico del bambino e della patologie degli organi di senso.



Mentre grazie ai riscontri positivi passati ritorna il ciclo ‘Cinema & Scienza’ patrocinato dal CNR e dall’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con una rassegna si sette film diretti dal regista tedesco Werner Herzog e al termine illustri scienziati dialogheranno con il pubblico.



La grande retrospettiva sarà dedicata a Marco Ferreri e non riguarderà solo i film da lui diretti, ma anche i suoi documentari e i suoi corti.



Un altro tributo sarà diretto a Franco Cristaldi.



Il Bif&st per le scuole : Dal 21 al 28 aprile la Sala 1 del Multicinema Galleria ospiterà 8 proiezioni a ingresso gratuito per gli studenti delle scuole medie secondarie di Bari e provincia. I film in programma fanno parte del Tributo dedicato a Franco Cristaldi e sono i seguenti: I soliti ignoti di Mario Monicelli, Divorzio all’italiana di Pietro Germi, Salvatore Giuliano di Francesco Rosi, Nel nome del padre di Marco Bellocchio, Amarcord di Federico Fellini, Ratataplan di Maurizio Nichetti, Café express di Nanni Loy e Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine della conferenza, così si è espresso” ‘Va tutto bene’ è una soddisfazione dire questa frase in un momento critico per il nostro Paese, ma vedere gli occhi pieni di soddisfazioni di Felice a cui non è stato regalato nulla ma che ha ottenuto sigaretta dopo sigaretta e incontri dopo incontri è appagante. E’ ormai uno di noi . Sono contento dell’armonia che si è creata ed è merito di tutti i soggetti del gruppo di lavoro, perché il successo del Bif&st è il successo di una squadra, della quale il pubblico ne fa parte ed è protagonista”. Anna DeMarzo