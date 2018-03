Giovinazzo C5 battuto sul campo della Chaminade Campobasso. Play-off più lontani 11/03/2018 Alla squadra di Chiereghin non basta lo 0-2 iniziale. La Chaminade vince 5-4



I play-off si allontanano. Il Giovinazzo C5 perde 5-4 sul campo della Chaminade Campobasso aumentando i rischi di non veder disputati gli spareggi per il salto in serie A2, se Futsal Canosa, Manfredonia C5 e Cus Molise, nelle prossime tre giornate, aumenteranno ulteriormente il proprio vantaggio sulla squadra del presidente Antonio Carlucci, scivolata addirittura in ottava posizione, a -4 dal quinto posto. In Molise la squadra del tecnico Roberto Chiereghin, priva dell’infortunato Depalma e dello squalificato Nassisi, si contende una gara incerta sino alla fine, non senza emozioni. Meglio in avvio il Giovinazzo C5, che crea i primi brividi con le conclusioni di Rafinha e Rotella, entrambe a lato. Dopo un tentativo dall’altra parte di Cavaliere, direttamente da calcio d’angolo, sono i biancoverdi a passare in vantaggio con Piscitelli (0-1), su assist di Morgade, e addirittura a raddoppiare con Mongelli (0-2), dopo una corta respinta di Iacovino su Bonvino. Per vedere la Chaminade Campobasso realmente pericolosa, dopo un doppio innocuo tentativo di Caruso, bisogna attendere l’epilogo del primo tempo, quando è La Bella ad accorciare le distanze. Squadre al riposo sul punteggio di 1-2. La gara riprende ed è costantemente vivace, con azioni da una parte e dall'altra e con i padroni di casa protagonisti del primo sussulto dopo il riposo, rendendosi pericolosi con Pizzuto. Nella ripresa si vede in campo una Chaminade Campobasso più intraprendente ed i pericoli alla porta di Casati arrivano da Ciancio Rodriguez, autore del 2-2, e da Pizzuto, che, dopo una conclusione di Morgade, ribattuta, firma il gol del 3-2, quello del sorpasso. La gioia del pubblico di fede rossoblu, però, si raffredda subito dopo, quando Piscitelli fa 3-3 e festeggia la sua personale doppietta. La squadra di casa ci prova, con Pablo Gonzalez Alonzo si riporta in avanti (4-3) e con Pizzuto prende il largo: 5-3. È il break che decide la partita, mentre la reazione dei biancoverdi è affidata a Marolla (suo il gol del definitivo 5-4) ed a Morgade (che indossa la maglia col buco). Al 40’, nonostante i legni colpiti da Rotella, Marolla e Piscitelli, è 5-4, per i giovinazzesi è la nona sconfitta stagionale, la seconda consecutiva. Il quinto posto (l’ultimo utile per la griglia play-off) è a 4 punti a soli 120 minuti dal termine della stagione regolare. Visti la classifica e il calendario (mancano tre gare alla conclusione, di cui due in casa), servirà un’impresa per recuperare terreno e qualificarsi ai play-off. In palio un posto in serie A2.





A.S.D. Chaminade Campobasso

Pablo Gonzalez Alonzo, Presutti, Cavaliere, Caruso, Al Assuad, Pizzuto F, Iacovino G., La Bella, Cancio Rodriguez, Petrella, Oriente, Iacovino S. Allenatore: Pizzuto.



A.S.D. G.S. Giovinazzo Calcio a 5

Casati, Brunetti, Bonvino, Roselli, Morgade, Piscitelli, Rotella, Rafinha, Marolla, Depalma, Mongelli, Di Capua. Allenatore: Chiereghin.



Arbitri: Ugo Ciccarelli (Napoli) e Marco Terzini (Pescara).



Reti: 9’ pt Piscitelli, 11’ pt Mongelli, 18’ pt La Bella, 5’ st Ciancio Rodriguez, 9’ st Pizzuto, 10’ st Piscitelli, 15’ st Pablo Gonzalez Alonzo, 18’ st Pizzuto, 19’ st Marolla.



Ammonizioni: Pablo Gonzalez Alonzo, Presutti e Cavaliere per giorno non regolamentare.



Espulsioni: Nessuno.



Note: Spettatori 300 circa.