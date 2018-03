NUOTO CUS BARI : NUOVO RECORD ITALIANO STAFFETTA 4*100 MISTA 12/03/2018 Un’altra perla per i ragazzi della sezione nuoto del Centro Universitario Sportivo di Bari, che a Potenza, durante i Campionati Regionali della Basilicata hanno orgogliosamente stabilito il nuovo Record italiano staffetta 4*100 mi-mista 100-119 con Daria De Scisciolo (a dorso) Enrico Tagliamonte (a rana) Maria Pia Longobardi (a delfino) e Vito D’Augenti (a stile libero) conseguendo il tempo di 4.21.36 (precedente record 4.23.90)



Felice e soddisfatto il tecnico Donato Sassanelli, che spiega – “ E’ stata sicuramente una bella soddisfazione, anche perché quando realizzi un primato italiano di staffetta, prendi atto di avere una squadra di ragazzi che può dire la sua. Io mi complimento con tutti loro che nonostante siano impegnati con il lavoro si allenano almeno 4-5 volte la settimana, con dedizione ed entusiasmo. “



Ora ci prepariamo per il trofeo Paolo Pinto il prossimo mese e i campionati italiani a Palermo in estate.