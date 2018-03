San Severo (Foggia) - “A SCUOLA DI LEGALITÀ COL CINEMA” 12/03/2018 PROIEZIONE DEL FILM “FRANCO MARCONE – UN UOMO IN PIEDI E LA SIGNORA VESTITA DI NEBBIA” - DIBATTITO – PRESENTAZIONE DEL CATALOGO AGISCUOLA 2017/2018



Si terrà a San Severo (Fg), nel Cinema Cicolella (via Filippo D'Alfonso 70), mercoledì 14 marzo, dalle ore 10.00, una mattinata interamente dedicata alla promozione della cultura della legalità grazie al cinema. L’occasione è quella della prima presentazione del catalogo Agiscuola 2017/2018, a cura di Agis Puglia e Basilicata.

L’incontro è rivolto agli studenti e ai docenti delle scuole superiori di secondo grado della cittadina foggiana e non solo, e prevede diversi momenti di approfondimento sui temi della legalità.

Dopo i saluti istituzionali affidati al Direttore del Dipartimento Turismo, l’Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della regione Puglia, Aldo Patruno, al sindaco di San Severo, Francesco Miglio, all’assessore alla Cultura del Comune di San Severo, Celeste Iacovino, al dirigente vicario Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, MarioTrifiletti, ci sarà la presentazione del nuovo catalogo Agiscuola 2017/2018 illustrato da Francesca Rossini, segretario dell’Unione Interregionale Agis di Puglia e Basilicata, e dal presidente di Agiscuola, Ferdinando Cicolella. A seguire, la proiezione del docufilm “Franco Marcone – Un uomo in piedi e la signora vestita di nebbia” diretto da Mimmo Mongelli.

Subito dopo la visione del film ci sarà il dibattito con la partecipazione di rilevanti personalità impegnate nella diffusione della cultura della legalità. Interverranno: don Aniello Manganiello, prete di frontiera, già parroco di Scampia, Oreste De Finis, avvocato della famiglia Marcone, Romano De Grazia, della Corte Suprema, professore di Diritto Penale dell’Economia nell’Università di Perugia, l’onorevole Elio Veltri, il regista Mongelli.



Lo scopo di Agiscuola, progetto sostenuto dalla Regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, è quello di essere link privilegiato fra il mondo della scuola e quello dello spettacolo, fornendo al primo piena collaborazione per l’individuazione degli strumenti necessari alla conoscenza del linguaggio utilizzati dallo spettacolo, e soprattutto puntando alla formazione di un nuovo pubblico che è appunto quello dei giovani studenti. Con queste finalità, Agis Puglia e Basilicata realizza da oltre quindici anni una intensa e variegata attività di promozione dello spettacolo e del cinema in modo particolare. Alla semplice diffusione di opere cinematografiche e teatrali di qualità nelle scuole, si sono affiancati seminari di studio e tavoli di discussione sul valore formativo dello spettacolo. Anche quest’anno il catalogo Agiscuola propone una scelta ricca e articolata selezionata nel meglio della cinematografia internazionale. Gli uffici Agiscuola di Agis Puglia e Basilicata sono sempre a disposizione degli insegnanti per coadiuvarli nella scelta e nella riflessione sui film.



Il docufilm “Franco Marcone – Un uomo in piedi e la signora vestita di nebbia”, per la regia di Mimmo Mongelli, con Ivan Franek e Antonella Maddalena, ricostruisce la vicenda intorno alla morte di Franco Marcone, direttore dell'Ufficio del Registro di Foggia, ucciso il 31 marzo 1995, da una mano rimasta ignota. Il "caso Marcone" resta uno dei più inquietanti misteri italiani, un delitto che nel corso degli anni è stato messo in relazione con molti elementi (imprenditoriali, politici, sociali, giudiziari) che hanno agitato le acque del territorio di Foggia.