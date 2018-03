Sannicandro di Bari - RADICI DEL SUD 2018: I nomi dei giornalisti e importatori e tutte le novità della XIII Edizione 12/03/2018 Si preannuncia ricca di novità la prossima edizione di Radici del Sud, la settimana dedicata alla promozione dei vini da vitigno autoctono e agli oli extravergini del mezzogiorno d'Italia, che si terrà in Puglia dal 5 al 11 giugno 2018.

La proposta che già si compone di un concorso enologico, una settimana di incontri BtoB e con la stampa internazionale e un salone aperto al pubblico, si completa con tre nuove interessanti iniziative. La prima, già anticipata lo scorso anno è l'estensione delle attività BtoB anche ai produttori di olio. I produttori di oli extravergini di Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia potranno da quest’anno nei giorni 9 e 10 giugno incontrare gli importatori presenti al salone del vino ed olio con la tessa formula dei produttori di vino.

Un'altra novità è la creazione di un'area interamente dedicata ai vini naturali: qui troveranno uno spazio e saranno facilmente identificabili le diverse aziende di produttori di vini naturali che hanno scelto di partecipare al Salone che si terrà lunedì 11 giugno. Un banco d'assaggio nel quale i visitatori oltre a degustare potranno da quest'anno, altra novità, acquistare direttamente vino e olio ai banchetti di tutti i produttori presenti al salone.

"Per questa tredicesima edizione - afferma Nicola Campanile, organizzatore della manifestazione – abbiamo portato una ventata di aria fresca. Radici del Sud cresce sempre più in partecipazione e prestigio e questo ci spinge ogni anno a migliorare la nostra proposta. Il numero di adesioni finora raccolte ci conforta sulla bontà delle scelte". "Stiamo lavorando per definire la lista degli ospiti - prosegue Campanile - Per quanto riguarda gli operatori stranieri abbiamo già avuto conferma della presenza di importatori come: Luigi Pucciano – Terre Lente/Olanda, Mariusz Majka – Magia del Vino/Polonia, Jelena Sakic – Il Salotto/Belgio, Fernando Zamboni - Winelands Importadora/Brasile, Allard Ariszetal - Arisz et al. Wijnimport/ Olanda, Bruno Levi della Vida – Vinum naturale/Olanda, Paulo De Almeida – The Wine Spot/Olanda, Ole Udsen - Asboe & Udsen Vin – Danimarca Mehmet Adanir – Dante Vin/Danimarca, Mark Jackoby, Context Wines/Canada, Nana Wad - Victoria Vine/Danimarca e dopo l’espserienza più che soddisfacente dello scorso anno ritorna una nuova delegazione di 5 buyer proveniente da varie regioni della Cina guidata da Alessio Fortunato. A breve i nomi di tutto il gruppo di ospiti stranieri. Per la giuria dei giornalisti abbiamo già nomi importanti della stampa internazionale come: Susan Gordon – Forbes, The Daily Meal/USA, Olivera Markovic - Taste It Wines, Global Epicurean/USA, David Ransom- The Tasting Panel Magazine, The SOMM Journal/USA, Tracy Ellen - Kamens Drinking Wisely&Well/USA, Matthew Horkey a Charine Tan –Exotic wine Travel /USA, Fabien Lainè / Francia.

Inoltre il numero di aziende che si sono iscritte finora è più che triplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso".

È possibile ancora aderire fino al 31 marzo compilando il form online:

http://www.radicidelsud.it/p.php/6548/il-salone-2018.html



RADICI DEL SUD 2018

Salone dei vini e degli oli del Sud in breve – apertura al pubblico:

Dove: Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari (BA)

Quando: 11 giugno 2018

Orario di apertura al pubblico: dalle 11.00 alle 21.00

Ingresso: kit di degustazione €15 (comprensivo di bicchiere, sacca portabicchiere e quaderno di degustazione).



Parcheggio: disponibile

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni.