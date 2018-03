Bari - Consiglio approva legge su agricoltura sociale. Commento dell'assessore Leonardo di Gioia 13/03/2018 “Approvata questa mattina, in Consiglio regionale, la legge sull’agricoltura sociale. Un risultato importante e strategico per la nostra regione e per le infinite possibilità di sviluppo e crescita sociale per la Puglia, attuabili proprio attraverso l’agricoltura. Il mio ringraziamento va in particolare ai colleghi consiglieri che hanno lavorato con noi, ovvero Damascelli e Pentassuglia”. E’ il commento dell’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, dopo l’approvazione all'unanimità in Consiglio regionale della legge dedicata alle 'disposizioni in materia di agricoltura sociale'.



“La Puglia si dota finalmente di uno strumento che rappresenta un’importante per le aziende agricole pugliesi che possono diversificare la loro attività, integrandosi nel tessuto socio economico regionale. E ciò attraverso interventi di supporto in ambito educativo, sociale, socio sanitario, e, dunque, inclusivi per le fasce più deboli della nostra popolazione”.



“La norma - prosegue di Gioia – consolida la possibilità di occupazione e di reddito delle imprese agricole pugliesi e apre anche a forma innovative di welfare. L’agricoltura sociale è un valore aggiunto per il nostro territorio, le comunità e per le stesse risorse agricole: un modo nuovo di fare economia mettendo in relazione le persone e le aziende con le istituzioni, con la società e il territorio".