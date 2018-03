Cristallino - Il nuovo disco del cantautore pugliese Massimo Coppola 13/03/2018 Cristallino: un viaggio interiore alla ricerca dell’equilibrio



Esce il primo aprile Cristallino, il terzo disco del cantautore Massimo Coppola.

Edito da Freecom, Cristallino prende forma nel biennio di permanenza a Praga tra il 2015 e il 2017. È un concept album che racchiudere un’unica storia, raccontandola di canzone in canzone attraverso diverse atmosfere, suoni, intenzioni.



Attraverso i brani si ripercorre il filo dei pensieri di un sognatore deluso che, a contatto con la nuda realtà, alterna momenti di rabbia a momenti di speranza; un cercatore solitario che, di fronte alle intemperie del comune percorso, cerca di rispondere, con decisione e forza, ma a volte con altrettanto realismo e sgomento; salvo poi scoprire che la tanto agognata pace interiore che “nasce a Oriente e ispira la mente” non è poi così lontana da noi, e che il senso di smarrimento di chi tipicamente si sente pesce fuor d’acqua, ma deve tornare a nuotare nel mare sociale, altro non è che il male di vivere, eterno oscillare tra yin e yang, bene e male, felicità e sconforto.



Musicalmente ritroviamo un cross-over di generi, passando da atmosfere rarefatte a serrati momenti funkrock, sonorità acustiche vicine al jazz, ma al contempo intenzioni moderne, elettriche ed elettroniche.

Il tutto narrato, parlato e cantato con intensità e passione dalla voce, protagonista del racconto.



CREDITS

Massimo Coppola - Voce, chitarra e programming

Vince Pastano - Chitarre elettriche (Vasco Rossi, Luca Carboni)

Bruno Farinelli - Batteria (Lucio Dalla, Elisa, Cesare Cremonini)

Federico Malaman - Basso elettrico (Mario Biondi, Elio e le storie tese)

Fabio Valdemarin - Pianoforte (Fiorella Mannoia, Angelo Branduardi)

Davide Bonetti - Fisarmonica

Giorgio Santisi - Basso elettrico

Kuba Dolezal – Sassofono, Hammond Keys



BIOGRAFIA

Cantautore, compositore, musicista, produttore e arrangiatore, nasce nel 1972 a Grottaglie in Puglia, ed è proprio qui che comincia ad esprimersi musicalmente a cavallo tra l’originaria passione per la batteria in contesti più jazzistici strumentali, e la voglia di scrivere, suonare e cantare canzoni in braccio a una chitarra.



Formandosi, nel frattempo, sugli storici cantautori italiani, sulle leggendarie rock band e tutto l’eterogeneo e colorato panorama degli anni '70-'80, e interessandosi al contempo però anche di nuove sonorità e proposte soprattutto dal mondo del jazz.



Nei primi anni ’90 collabora con Alessandro Napolitano, Mario Rosini, Paolo Romano, Nico Stufano e Arthur Miles, poi si trasferisce prima a Milano dove collabora con Quartiere Latino, Piero Luccarelli, Gianluca Grignani, Pier Foschi, Custodie Cautelari, Ivan Ciccarelli.



Seguiranno negli anni nuovi salti geografici: dopo Milano ci sarà Berlino dove inizierà il tour con Carò, poi Roma dove lavorerà con Renzo Arbore, Michele Ascolese, Fausto Mesolella e Neri per caso.

Il suo percorso artistico si arricchisce la collaborazione a Praga con Kuba Dolezal Quartet, Miso Kovalcic.



Attualmente si divide tra Verona e Bologna e le collaborazioni con Vince Pastano, Federico Malaman, Fabio Valdemarin, Marco Remondini, Massimo Greco, BifoBand,

Bruno Farinelli e Andrea Ferrario

I continui cambi di contesti e prospettive gli permettono di imbattersi in avventure musicali, scambi culturali e umani, sempre alla ricerca di un equilibrio.



La discografia ufficiale come songwriter vede all’attivo tre album: Il primo, "The Answer", dell’ottobre 2011, "Sinceri Oroscopi" del dicembre 2013. (entrambi con etichetta Silent Groove) e il terzo e ultimo "Cristallino" in uscita il 1 aprile 2018 con Freecom.