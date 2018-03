16 marzo - “Rinnovato Mistero” con Lamberto Curtoni & Curtain’s String Quintetto - Foggia 16/03/2018 Venerdì 16 marzo Musica felix presenta

“Rinnovato Mistero”

con Lamberto Curtoni & Curtain’s String Quintetto



All’Auditorium Santa Chiara il viaggio musicale in bilico tra sonorità occidentali e sapori di arcaiche melodie orientali



Sesto appuntamento di Musica felix, che venerdì 16 marzo all’Auditorium Santa Chiara di Foggia propone Rinnovato Mistero, avvincente esempio di musica trasversale capace di attraversare secoli, luoghi, stili. Protagonista il compositore e violoncellista Lamberto Curtoni insieme all’ensemble Curtain’s String Quintetto composto da Marcello Iaconetti e Georgia Privitera, violini, Ruggero Mastrolorenzi, viola, Aline Privetera, violoncello, Giorgio Curtoni, contrabbasso.

Il concerto, definito dallo stesso Curtoni un “caleidoscopio emozionale”, coglie appieno l’idea di musica trasversale ed è un esempio eccelso di contaminazioni musicali in grado di interessare ed emozionare il pubblico classico come di incuriosire i giovani. Il programma proposto spazia tra diversi stili risultando ricco di suggestioni di lontana derivazione orientale, carico di architetture derivanti dalla scrittura classica occidentale, pullulante di stilemi ritmici riconducibili a generi diversi. Rinnovato Mistero, proprio per questa sua propensione alla contaminazione, è stato apprezzato dal cantautore Franco Battiato che lo ha inserito come performance di apertura durante il “Short Summer Tour 2014”.

Curtoni, da sempre refrattario ad ogni barriera che divide la musica in correnti, crede infatti nelle contaminazioni purché supportate da una solida struttura architettonica; ed infatti il musicista piacentino, diplomato e laureato con il massimo dei voti al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, si è perfezionato con il violoncellista Giovanni Sollima, protagonista del concerto inaugurale della stagione Musica felix, che tanto ha colpito e appassionato il pubblico presente in sala proprio per la sua capacità di contaminare i generi e gli stili musicali. Lamberto Curtoni ha collaborato, fra gli altri, con Edoardo De Crescenzo, Enrico Rava e Ezio Bosso. Nel novembre 2014 ha debuttato a New York con il suo nuovo lavoro "Sensorium", per il New York Coreographic Institute con i danzatori del New York City Ballett e le coreografie di Matteo Levaggi. In qualità di solista ha eseguito numerosi concerti in prestigiose sedi riscuotendo ovunque unanimi consensi di pubblico e di critica. Alla carriera di violoncellista affianca l'attività di compositore, eseguendo le sue composizioni in tutto il mondo presso stagioni musicali di rilievo.

Ad accompagnarlo sul palco dell’Auditorium Santa Chiara in Rinnovato Mistero, titolo anche dell’ultimo lavoro discografico di Curtoni, ci sarà il Curtain’s string Quintetto che nasce dalla decennale esperienza cameristica del Viotti Ensemble, gruppo nato in seno all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino. Mantenendo come nucleo il quintetto d’archi e avvalendosi della collaborazione di musicisti provenienti da orchestre sinfoniche, l’ensemble ha all’attivo concerti in Italia e all’estero, partecipazioni a stagioni concertistiche prestigiose, sotto la guida di acclamati direttori d’orchestra, registrazioni e trasmissioni in diretta per Radio Rai e registrazioni per il cinema.

La direzione artistica, affidata all’esperienza del M° Dino De Palma e della direttrice d’orchestra Gianna Fratta, con “Rinnovato Mistero” rinnova una proposta musicale eterogenea ed innovativa, che valorizzi i talenti italiani e porti in Capitanata esempi di sperimentazione compositiva forieri di un nuovo modo di concepire il concerto tradizionale.

La stagione Musica felix è organizzata dalla Fondazione Apulia felix e promossa dalla Regione Puglia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e l’Associazione culturale Musica Civica.

Biglietti per il singolo spettacolo in vendita dalle ore 18.00 di venerdì 16 marzo all’Auditorium Santa Chiara al costo di 10 euro. Ingresso spettacolo ore 19.30, sipario ore 20.00. Maggiori informazioni sul sito www.apuliafelix.org.