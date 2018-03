CELEBRAZIONI 120 ANNI FIGC: DOMENICA 18 MARZO AL PARCO 2 GIUGNO DI BARI 15/03/2018 Domenica 18 marzo 2018 il Settore Giovanile e Scolastico celebrerà il 120° anniversario della F.I.G.C con una serie di eventi calcistici e solidali riservati a tutti i bambini delle categorie Piccoli amici e Primi calci (5-9 anni) delle società di Bari e comuni limitrofi.



In Puglia la manifestazione, patrocinata dal Comune di Bari, avrà luogo a Bari presso il Parco 2 Giugno a partire dalle ore 9.00. L’attività verrà sviluppata suddividendo lo spazio a disposizione in diverse aree di gioco, di tecnica, di informazione e di intrattenimento che coinvolgeranno i bambini insieme alle loro famiglie. Sarà allestita anche un’area dedicata alla Fondazione “Insieme Contro il cancro” per la vendita benefica dei “palloni della salute”. Con i ricavi saranno finanziati progetti di ricerca e di educazione alla prevenzione primaria dei tumori. E’ prevista anche la presenza di giovani oncologi che terranno brevi lezioni di salute e benessere e che dialogheranno con i cittadini. Inoltre saranno distribuiti opuscoli e altro materiale informativo.



Alla manifestazione saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale della Città Metropolitana di Bari; il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Vito Tisci e il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Antonio Quarto insieme al suo staff tecnico. Le celebrazioni proseguiranno lunedì’ 19 marzo presso i Centri Federali Territoriali dove si terrà, oltre il consueto allenamento con i calciatori e calciatrici convocati, la vendita benefica dei palloni.