[PHOTOGALLERY] Inaugurato lo spazio informativo di Matera 2019 e della Basilicata presso l'Aeroporto di Bari 15/03/2018 È stato inaugurato questa mattina all'interno dell'Aeroporto Karol Wojtyla di Bari-Palese il nuovo infopoint dedicato a Matera 2019 e alla Basilicata, uno spazio allestito e realizzato dall'Apt Basilicata e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 per dare informazioni sui servizi turistici in Basilicata e promuovere Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Il taglio del nastro è avvenuto nell'ambito della edizione 2018 del workshop "Summer 2018 Tour Operator e Vettori incontrano il trade", alla presenza di operatori turistici nazionali e internazionali.

"Questo spazio- ha sottolineato Paolo Verri, Direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019 è di grande importanza per diversi motivi. Testimonia l'avanzamento della collaborazione fra due territori, quello lucano e quello pugliese, avviato con un protocollo firmato fra Apt Basilicata e PugliaPromozione lo scorso anno nell'ambito di BuyPuglia, quando tantissimi tour operator arrivarono a Matera per poi visitare i territori della Puglia.

Questo spazio sarà non solo un punto di informazione e accoglienza, ma anche un luogo a disposizione per attività diverse come presentazioni i libri, incontri sul cinema, approfondimenti con i tour operator, riunioni, incontri con gli ambasciatori. Ringraziamo Aeroporti di Puglia per averci spronato ma soprattutto la Regione Basilicata insieme a tutti gli altri Soci Fondatori della Fondazione Matera Basilicata 2019 per il grande investimento fatto per garantire l'allestimento e la gestione di questo spazio, che è stato disegnato da Open Design School, uno dei progetti pilastro di Matera 2019. Matera è la terza città al mondo più interessante da visitare secondo il New York Times e la sesta destinazione Unesco segnalata da Trip Advisor a livello mondiale. Una destinazione faro per l'Italia, anche in virtù della scelta fatta dal Ministro Franceschini di dedicare il 2019 al tema dello slow tourism. Su questo dovremo lavorare, per far sì che Matera sia il punto di partenza di percorsi non solo attraverso la Basilicata e la Puglia, ma per tutto il Sud. Matera 2019 sarà il più grande evento dell'anno per l'Italia, una nazione che sta lavorando su cultura e turismo in maniera equilibrata e sostenibile".

"Lo spazio che oggi inauguriamo ha spiegato il Direttore di Apt Basilicata, Mariano Schiavone - vuole essere un luogo di accoglienza e incontro utile anche per scambi commerciali. Lo abbiamo voluto qui, nello scalo aeroportuale barese, perché riteniamo che questo sia un punto di accesso privilegiato per la nostra regione. La collaborazione con la Regione Puglia e i colleghi di Puglia Promozione spero diventi sempre più proficua per creare un'unione forte tra due territori che di fatto sono un tutt'uno, avendo cultura, storia e tradizioni che li accomunano da sempre. Insieme alla Fondazione, vogliamo che questo sia un luogo frequentato da tutti, un luogo in cui raccontare Matera e la Basilicata".

Per Loredana Capone, Assessore al Turismo della Regione Puglia, "il nuovo infopoint è uno spazio di comunità dove comunicare e produrre cultura. La Regione Puglia crede tantissimo in Matera 2019 e per questo motivo ha messo in bilancio altre somme che presto verranno rese note, per rafforzare il legame con questo progetto che rappresenta una grande opportunità anche per la Puglia e per tutto il Sud".

All'inaugurazione sono intervenuti anche il segretario generale della Fondazione Matera Basilicata 2019 Giovanni Oliva, Angelo Tortorelli e Salvatore Adduce in rappresentanza del Cda della Fondazione, il Vicesindaco del Comune di Matera, Nicola Trombetta e l'Assessore al Turismo, Adriana Poli Bortone.