basket - Olimpia Matera a Pescara per scalare la zona playoff 16/03/2018 Inizia domenica prossima il tour de force delle ultime cinque partite del campionato per la squadra lucana. All’andata del 3 dicembre scorso gli abruzzesi persero al Palasassi per 77 a 66. Coach Putignano: “Servono concretezza ed energia”.

Domenica prossima, 18 marzo 2018, alle 18.00, il PalaElettra di Pescara ospiterà la partita di pallacanestro tra la compagine locale degli Amatori e l’Olimpia Matera, per la 26esima giornata del campionato nazionale di Serie B “Old Wild West” – Girone C. Sarà la prima di una serie di cinque partite nodali, in cui gli uomini di coach Putignano se la vedranno con avversari che occupano posizioni di classifica medio alte, talvolta superiori di poche unità rispetto alla quota attuale dell’Olimpia; pertanto, sarà opportuno tentare di capitalizzare quante più vittorie possibili perché la formazione materana si collochi in pianta stabile all’interno della zona playoff, guadagnata domenica scorsa con la convincente vittoria su Giulianova. 28 sono i punti dell’Olimpia, 30 quelli di Pescara che, nella gara di andata giocata al Palasassi lo scorso 3 dicembre, perse per 77 a 66.



I giocatori biancoazzurri stanno vivendo un periodo sicuramente positivo, avendo vinto cinque delle ultime sei partite (con Bisceglie, Fabriano, Cerignola, Ortona e Giulianova); sono invece quattro le vittorie nell’analogo intervallo, di cui due in trasferta, guadagnate da Pescara (con Teramo, Perugia, Campli e Cerignola). Inoltre la formazione di Matera potrà contare sul rientro di Franco Migliori - autore di 439 punti in 22 partite - che un infortunio aveva tenuto fuori dall’ultima vittoria in casa contro Giulianova.



Giovanni Putignano, allenatore Olimpia, anticipa i toni della prossima sfida: “Domenica dovremo cimentarci in una partita sicuramente importante per entrambi, considerato il bottino in palio che Pescara farà di tutto per aggiudicarsi, desiderosa com’è di chiudere prima possibile le pratiche di accesso ai playoff; dal canto nostro, però, i due punti ci servono per accentuare il nostro crescendo, e proseguire il cammino verso la stessa, ambita direzione dei nostri avversari. Il confronto sarà caratterizzato dalla nostra determinazione di resistere alle innumerevoli imboscate offensive che i padroni di casa cercheranno di tenderci, ma sapremo agire di conseguenza, senza timore di dimostrarci indigesti”.



Oltre a Pescara, le partite di fine stagione vedranno l’Olimpia impegnata contro Senigallia, Recanati, Campli e Porto Sant’Elpidio; aggiunge Putignano: “Le squadre che affronteremo fino alla fine del torneo coltivano in comune l’ambizione di presidiare un posto nei successivi playoff, a maggior ragione dovremo giocare tutte le partite con concretezza ed energia. E’ come se, dal punto di vista dell’intensità dei match che verranno, e dell’elevata volatilità dei risultati, gli spareggi fossero già iniziati”.



Il calendario della 26esima giornata prevede infine i confronti – tutti in simultanea con la partita di Pescara - tra Senigallia (30 punti in classifica) e Nardò (24), Teramo (26) e Civitanova Marche (26), Giulianova (20) e Campli (26), Recanati (34) e Perugia (10), Fabriano (18) e San Severo (44), Ortona (8) e Bisceglie (32), Porto Sant’Elpidio (28) e Cerignola (16).



La partita di Pescara sarà arbitrata da Stefano Gallo di Monselice (PD) e Matteo Semenzato di Mirano (VE).