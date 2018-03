[PHOTOGALLERY] Bari-Presentato il progetto I-ARCHEO.S Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activitie 16/03/2018 Collegare fra loro vari soggetti pubblici e privati rafforzandone le competenze; aumentare il valore attrattivo delle destinazioni turistiche meno conosciute e creare nuovi itinerari turistici per destagionalizzare i flussi. In altre parole, creare un Sistema integrato di Servizi per la valorizzazione dei Beni Naturali e Culturali seguendo la logica dello scambio pubblico-privati, per uno sviluppo economico sostenibile.



È questo l'obiettivo di I-Archeo.S. - Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities”, Progetto "Standard +" finanziato nell'ambito della prima Call del Programma CBC Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020. Un progetto nato per la capitalizzazione del già concluso Progetto "Archeo.S." finanziato dal Programma CBC IPA Adriatic 2007-2013, in cui hanno collaborato Teatro Pubblico Pugliese, Regione Abruzzo e Grad Pazin, e che ha avuto l'obiettivo di analizzare le problematiche relative alla valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppare modelli innovativi di governance.



Ed ecco che grazie ad I - Archeo.S. i partner di progetto saranno accompagnati nella realizzazione di un percorso di cooperazione con stakeholder, PMI ed Enti Pubblici che operano nei settori del turismo sostenibile, della gestione del patrimonio naturale e culturale, e di quelli agro-alimentare, artigianale, culturale,per la costruzione di itinerari turistici tematici in ognuno dei sei territori coinvolti.



L'idea sottesa ai singoli itinerari turistici sarà quella di “mettere in scena” i singoli territori in occasione di un Educational Tour per operatori turistici internazionali e garantire una sinergia sostenibile delle potenzialità economiche dell'area coinvolte.



Il Teatro Pubblico Pugliese è Lead Partner del Progetto di cui fanno parte anche Regione Abruzzo e Marche Teatro Scarl per l'Italia e le Città di Pazin e Crikvenica e l’Open Public University di Poreč per la Croazia.



A guidare tutti i soggetti coinvolti nel percorso di cooperazione e nell'analisi operativa e strategica della capacità turistica dei singoli territori ci saranno quattro esperti di settori diversi: Michele Trimarchi, docente di Economia della Cultura all’Università di Bologna; Ottavia Ricci, consulente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in materia di Marketing del Turismo Sostenibile; Rossana Cotroneo, docente di Sociologia all’Università La Sapienza di Roma e consulente dell’ISTAT e Danijel Bertovic esperto di marketing territoriale.



A loro è affidato il compito, di concerto con i referenti dei singoli territori, di promuovere i potenziali economici delle risorse culturali e ambientali dell'area con l'obiettivo di trasformarli (o semplicemente di rafforzarli) in nuove destinazioni turistiche, tenendo inoltre in considerazione il loro stato di conservazione e la sostenibilità degli interventi.



I primi passi di questo percorso di cooperazione sono stati mossi in questi giorni con il Kick-off meeting di Progetto e il “Laboratorio strategico per il miglioramento delle risorse umane” che ha visto tutti i Partner e gli esperti incontrarsi in Puglia per la prima analisi strategica e la stesura delle linee guida e degli strumenti necessari per procedere con le attività.



A maggio (9-10 maggio 2018 in Abruzzo) avrà luogo la prima delle "Azioni di sensibilizzazione" con incontri locali in cui, con gli strumenti di analisi sociale predisposti dal Pool di Esperti si organizzeranno laboratori locali dove i partecipanti saranno invitati a mescolare le loro idee per portare alla luce interessi condivisi e identificare potenziali collaborazioni.



Ultimo passo sarà il "Creativity vocational training course” (27-28-29 giugno 2018) ad Ancona teso a coinvolgere gli stakeholder locali, le PMI, gli Enti Pubblici e gli operatori culturali nell'elaborazione degli itinerari turistici tematici esaminando in profondità le aree meno conosciute o visitate sul loro territorio, la loro storia, artigianato, folklore e tradizione, i beni culturali tangibili e immateriali, il patrimonio naturale e culturale in generale.



Ogni Partner, insieme al suo gruppo Pubblico-Privato, svilupperà il suo itinerario tematico che narrerà il territorio e le sue varie anime sospese tra natura, storia, tradizione. Gli itinerari saranno concepiti come nuovi prodotti creativi (eco-percorsi, nuovi piani intermodali, modi alternativi di trasferimento, prodotti di edutainment, esperienze di storytelling) che potranno unire innovazione e approcci multidisciplinari, al fine di promuovere i valori espressi dal patrimonio naturale e culturale, sviluppando il più possibile un'attrazione simbolica del consumatore-turista verso i territori; e proponendo, infine, un modello efficiente di valorizzazione.



L'efficacia del “Sistema integrato di Servizi per il Patrimonio Naturale e Culturale” sarà testata durante un'Azione Pilota organizzata da ciascun partner, per diffondere i risultati delle produzioni creative e implementare gli itinerari turistici tematici creati. L'Azione Pilota di ogni partner sarà presentata agli operatori turistici internazionali come Educational Tour con visite al patrimonio culturale e naturale, attività artistiche e degustazione di prodotti tipici locali. Sarà una importante occasione per promuovere sui mercati internazionali gli itinerari tematici e sviluppare nuove iniziative di clustering intersettoriale.



Tutte le Azioni Pilotta si svolgeranno nel 2019 secondo un calendario che verrà presentato nei prossimi mesi.



In ultimo, per migliorare l'accessibilità e la fruizione dei siti inseriti negli itinerari realizzati è prevista la realizzazione di un App Mobile che includerà tutti i servizi espressi dai gruppi pubblico-privato di I-Archeo.S e che comprenderà inoltre contenuti speciali per persone con disabilità.