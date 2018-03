Ruvo di Puglia (Bari) - VENTIQUATTRO ULIVI MONUMENTALI IMPIANTATI NEL PARCO MENNEA 16/03/2018 Sono ventiquattro, sono tutti ultracentenari e da ieri abitano a Ruvo di Puglia.

Sono i bellissimi ulivi secolari monumentali espiantati da Ferrotramviaria in occasione dei lavori di raddoppio, velocizzazione e potenziamento delle tratte ferroviarie nell’ambito del “Grande Progetto” che, grazie a un accordo tra l’azienda è Comune di Ruvo di Puglia, hanno trovato dimora presso il Parco comunale Mennea.

L’Amministrazione Comunale infatti, in coerenza con il suo programma di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio ecologico collettivo, ha chiesto e ottenuto la ricollocazione degli ulivi nel proprio territorio, individuando un luogo idoneo di proprietà comunale, scelto sulla base dei criteri di tutela identitaria della specie e continuità produttiva degli ulivi.

La scelta del sito per il reimpianto (come da Legge Regione Puglia n. 14/2007) è caduta sul Parco comunale Mennea, che è al centro di un processo di rilancio dell’agroecologia urbana. Il Parco infatti, si trova in un’area di recente sviluppo, ancora poco edificata, originariamente olivetata, come testimoniano le piccole aree adiacenti ancora coltivate ad olivo.

La Ferrotramviaria S.p.A. - Ferrovie del Nord Barese ha coperto per intero il costo dell’operazione.

“Stavolta – dichiara il Sindaco Pasquale Chieco – a far notizia, se posso parafrasare, è la ‘foresta che cresce’. Sono molto felice di dare il benvenuto a questi ventiquattro anziani signori che da oggi fanno più bella e più ricca la nostra Ruvo, e ringrazio la Ferrotramviaria per avere accolto la nostra proposta e per questo magnifico dono fatto soprattutto ai Ruvesi delle prossime generazioni.

La presenza di ulivi a Parco Mennea è un nuovo segno concreto dell’importanza non solo economica che questa Amministrazione dà all’agricoltura e alla relazione tra città e campagna; si pensi al nostro impegno nel “Comitato promotore per la costituzione del Distretto Biologico delle Lame”, strumento utile per svolgere anche un ruolo di gestione sostenibile dei territori e con un’alta valenza”.

“Parco Mennea, così vicino ad alcune scuole della città - dichiara Antonio Mazzone, consigliere comunale delegato alla promozione delle politiche ambientali – arricchito ora da questi ulivi monumentali produttivi, potrà aiutarci a trasferire l’antica cultura dell’olivo e dell’olio alle generazioni più giovani, anche con progetti finalizzati al trasferimento della conoscenza delle tecniche di coltura e alla valorizzazione culturale e nutrizionale dell’olio. Anche per questo abbiamo voluto che le bambine e i bambini delle nostre scuole partecipassero a questo rito della piantumazione. Oltre che alla Ferrotramviaria, un doveroso ringraziamento va rivolto al Dott. Damiano Venuti che ha seguito, insieme ai nostri Uffici, lo scrupoloso iter procedurale per l’impianto degli ulivi ed al Dott. Mariano Fracchiolla per l’utile scambio di conoscenze finalizzate all’individuazione del sito, testimoni dei positivi risultati per la collettività che la messa in rete dei saperi genera.”