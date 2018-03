PSYCHO CRIME - A Bari un grande evento sul tema della Criminologia, Prevenzione, Sex Crimes e Violenza 19/03/2018 MARZO CRIME all’IKOS

A Bari un grande evento sul tema della Criminologia, Prevenzione, Sex Crimes e Violenza



Il convegno è patrocinato dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

PSYCHO CRIME e aspetti giuridici della violenza

giovedì 22 marzo 2018 ore 10 -18

presso Museo Civico, via Sagges, Bari



PARTECIPAZIONE GRATUITA previo invio mail a : segreteria2@ikosageform.it

CREDITI FORMATIVI PER AVVOCATI



Giovedì 22 marzo 2018 a Bari, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso il Museo Civico via Sagges, si terrà il CONVEGNO IKOS “PSYCHO-CRIME Aspetti psico-giuridici della violenza.” L’evento è patrocinato dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, è gratuito e aperto a tutti e attribuisce crediti formativi agli Avvocati.



ll convegno, ha l’obiettivo di presentare ai partecipanti il mondo della Criminologia e delle Scienze Forensi, grazie alle voci di esperti anche di caratura internazionale. Un convegno “necessario” per i professionisti già avviati che vogliono divenire criminologi, investigatori, o per gli studenti che vogliono comprendere come ottenere fin da subito le conoscenze per la loro carriera lavorativa. Durante il convegno verranno analizzati anche casi reali, di cronaca nera, direttamente seguiti dai professionisti protagonisti del convegno, con una particolare attenzione agli aspetti psicologici, criminologici e giuridici del caso, sia riguardanti il reo che la vittima.



Argomenti trattati durante il Convegno: Psicologia forense, Prevenzione, Criminologia e Criminalistica, Analisi comportamentale e segnali della menzogna, Parafilie, Violenza di genere e Family Murder, Serial Killer, Deontologia e bioetica del criminologo, Diritto penale.



Moderano i lavori: Dott.ssa Francesca Pilò (psicologa, direttore didattico IKOS, trainer in PNLt bioEtica), Dott.ssa Francesca Lafasciano (psicologa-psicoterapeuta, mediatrice familiare)



Introduce i lavori: Patrizia Del Giudice (Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Puglia)



Relatori invitati al Convegno:

On. Avv. Francesco Paolo Sisto (avvocato penalista, già consulente commissione parlamentare antimafia e parlamentare italiano)

Dott. Antonio Di Gioia (Presidente ordine Psicologi Puglia)

Dott. Rosario Polizzi (medico chirurgo, Past President Corso di Laurea Medicina Uni Bari)

Dott. Sergio Caruso (criminologo, direttore didattico del corso di alta formazione in Criminologia Clinica, Profiling e Prevenzione, organizzato da IKOS Ageform)

Prof.ssa Daniela Poggiolini (presidente IKOS Ageform, psicologa, trainer in PNL bioEtica, esperta in comunicazione non verbale e segnali rilevatori della menzogna)

Dott. Nicola Perta (psicologo, giudice onorario)

Avv. Tiziana Cecere (avvocato penalista)

Dott.ssa Katia Marselli (psicologa-psicoterapeuta)

Referente convegno e relatore: Dott. Marco Magliozzi (psicologo, psicoterapeuta, criminologo)



PARTECIPAZIONE GRATUITA previo invio mail



INFO E PRENOTAZIONI

Per partecipare è sufficiente contattare la segreteria per dare la propria adesione e compilare la relativa scheda di iscrizione da richiedere a segreteria2@ikosageform.it