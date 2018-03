Lecce - Assegni di cura: 135 contributi giÓ erogati e 205 in corso.Entro marzo sarÓ completata la verifica dei requisiti 17/03/2018 La ASL di Lecce ha già erogato i primi 135 assegni di cura agli aventi diritto, mentre la procedura di verifica dei requisiti sarà completata entro il mese di marzo 2018.

Alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda (il 6 ottobre 2017 scorso), negli uffici ASL Lecce sono pervenute 2196 richieste e si è immediatamente dato corso alla valutazione dei requisiti di accesso al beneficio. Sono state esaminate 886 domande ed è stata disposta, con delibera n. 300 del 28 febbraio 2018, l'erogazione del contributo per i primi 135 utenti. Sono in fase di predisposizione i provvedimenti amministrativi per l'erogazione di ulteriori 205 assegni di cura. Nel frattempo, continua la verifica dei requisiti delle rimanenti richieste e, presumibilmente, sarà conclusa entro la fine del mese in corso.

Ricordiamo che con delibera di giunta regionale n.1152 dell'11 luglio 2017, la Regione Puglia ha approvato, in attuazione delle prescrizioni di cui al decreto F.N.A. 2016 (Fondo Nazionale non Autosufficienze), gli indirizzi per l'erogazione dell'assegno di cura per disabili gravissimi.