SHARON KABALO PUGLIA-ISRAELE, IL CONSOLE DE SANTIS: PER LA PRIMA VOLTA AL SUD IL MINISTRO CONSIGLIERE SHARON KABALO 17/03/2018 Due giorni di incontri con esponenti istituzionali e importanti aziende del territorio





“E’ la prima volta che il ministro consigliere agli Affari economici, Sharon Kabalo, viene nel Sud Italia e il fatto che abbia scelto il nostro territorio mi riempie di profondo orgoglio”: Così il console onorario di Israele per la Puglia, Luigi De Santis, annuncia la visita dell’importante esponente dell’Ambasciata Israeliana a Roma a Bari, Canosa e Molfetta. “Una full immersion di due giorni per incontrare esponenti istituzionali e visitare realtà produttive, eccellenze non solo pugliesi ma nazionali – continua De Santis – per intrecciare nuovi rapporti, ma anche per consolidare quelli già operativi”.



Il ministro consigliere Sharon Kabalo - che sarà sempre accompagnata in tutti gli spostamenti e appuntamenti dal console onorario De Santis - arriverà nella mattinata di lunedì, 19 marzo, a Bari. Nel primo pomeriggio incontrerà il presidente dell’Autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi. In seguito visiterà, a Canosa di Puglia, una delle più importanti aziende farmaceutiche, FARMALABOR, ad accoglierla l’amministratore delegato Sergio Fontana, presidente Confindustria Albania e vice presidente Confindustria Bari-Bat.

Il giorno dopo, martedì 20 marzo, in mattinata, parteciperà, insieme all’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, a Villa Romanazzi Carducci al seminario “L’ecosistema dell’Innovazione in Israele e le opportunità di cooperazione”.

A seguire, nel corso della giornata avrà incontri a Bari con il presidente di Confagricoltura Puglia, Donato Rossi, il direttore generale della Asl di Bari, Vito Montanaro. Nel primo pomeriggio, infine, visiterà a Molfetta, una delle realtà italiane più importanti nel settore dello sviluppo tecnologico, EXPRIVIA. Qui ad attenderla ci sarà il presidente Domenico Favuzzi, già presidente Confindustria Puglia.