Monopoli (Bari) - La 19/esima edizione ha registrato un record di presenze di spettatori Cinema: 9568 volte Sudestival 17/03/2018 I premi saranno annunciati sabato 17 marzo al Teatro Radar di Monopoli





Monopoli, 17 marzo – Sono stati 9568 gli spettatori della 19esima edizione del Sudestival che chiude questa sera, sabato 17 marzo alle ore 21, presso il nuovo Teatro Radar di Monopoli (Bari) con l’attore e regista Rocco Papaleo.



La storica manifestazione cinematografica, appuntamento annuale col cinema italiano d’autore, tenutosi dal 27 gennaio al 17 marzo in varie location tra Monopoli e Conversano in Puglia, ha tagliato il traguardo dei quasi 10mila spettatori, mai registrato fino a oggi.



Il festival di cinema italiano d’autore è organizzato dall’Associazione Sguardi per la direzione artistica di Michele Suma.



Tra i numeri del festival, oltre ai già citati 9568 spettatori, 8 sono stati i film in concorso, 2 quelli fuori concorso, 8 cortometraggi, 6 documentari, 4 film “lezioni di cinema” di 4 opere prime e 3 anteprime nazionali. La serata inaugurare ha registrato 450 spettatori e poi la sezione film in concorso 6319; la serata premiazioni 438; le lezioni di cinema a Monopoli 900 e le lezioni di cinema a Conversano 840. La sezione Incontri del Sudestival (documentari) ha registrato 621 presenze.



“E’ stato un festival incredibilmente attuale - ha detto Michele Suma, direttore artistico e ideatore della manifestazione – che ha saputo raccontare l’Italia oggi nella sua bellezza e dinamicità, congestionata dal precariato e dalle nuove sfide ma presente, attiva, in ogni generazione, dai giovanissimi agli adulti. I film che abbiamo visto guardano il futuro al contemporaneo dimostrando che il made in italy ha linguaggi nuovi e internazionali e afferma la propria grande capacità narrativa”.



Durante la serata si terrà l’attesa cerimonia di premiazioni alla presenza della giuria che assegnerà il prestigioso riconoscimento Faro d’Argento della Città di Monopoli e composta da: Oscar Iarussi (Presidente), giornalista e critico cinematografico de “La Gazzetta del Mezzogiorno”; Alessia Barela, attrice; Francesco Carofiglio, scrittore; Alberto Crespi, docente, critico, autore e conduttore di Hollywood Party di Rai Radio3; Salvatore De Mola, sceneggiatore; Viviana Del Bianco, direttrice New Italian Cinema Events di New York; Maurizio Di Rienzo, critico cinematografico, selezionatore Nastri d’Argento; Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba e Stefano Amadio, direttore di cinemaitaliano.info. Presenti alla serata finale istituzioni locali e regionali, tra cui il sindaco Emilio Romani e Giorgio Spada del Comune di Monopoli con delega alla cultura e alle politiche giovanili.







Nel corso della serata saranno, inoltre, assegnati i seguenti premi:

PREMIO CINEMA CITTA’ DI MONOPOLI: il Faro d’Argento dell’artista Paolo Cataldi al miglior film, consegnato dal Sindaco di Monopoli, indicato dalla GIURIA CINEMA NAZIONALE del SUDESTIVAL, composta da otto giurati nazionali e un presidente;

PREMIO TIM VISION: premio di € 500,00 assegnato alla miglior videohistory sul Sudestival 2018 realizzata dai giovani con il proprio smartphone.

PREMIO del PUBBLICO “laFusillo”: premio in denaro assegnato dalla GIURIA del PUBBLICO al miglior film in concorso, consegnato dal senatore Nicola Fusillo.

PREMIO “Santa Teresa Resort”, una settimana di vacanza estiva presso la prestigiosa struttura di Monopoli al regista del miglior film, conferito dalla GIURIA GIOVANI, composta da 400 studenti delle scuole medie superiori di Monopoli, e consegnato dal direttore del resort, Leo Capitanio;

PREMIO ACCESSIBILITA’ “SGUARDI”: sottotitolazione e audio‐descrizione del film meritevole di menzione da parte del comitato scientifico del festival. Il premio sarà consegnato da Rosa Ostuni, presidente dell’Associazione SGUARDI, organizzatrice del festival. Il film sarà poi proiettato nel mese di aprile.

PREMIO “Gruppo Norba” alla carriera, dedicato a Rocco Papaleo e consegnato da un rappresentante del gruppo televisivo.



Ingresso euro 8, in prevendita euro 9 (presso il centro TIM), fino a esaurimento posti. Per informazioni scrivere a info@sudestival.it

Sudestival è un progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, diretto da Michele Suma.

Realizzato con il sostegno della Regione Puglia‐Unione Europea: PATTO PER LA PUGLIA‐FSC 2014‐2020 “Spettacolo dal Vivo e Residenze Artistiche”, della Città di Monopoli e della Fondazione Puglia. Patrocini dell'Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei

Beni Culturali della Regione Puglia, della Città di Monopoli, del Comune di Conversano, di Apulia Film Commission, dei 100autori e dell’ UNIBA.

Media Partner: Canale 7, Radionorba e Cinemaitaliano.info

Main Sponsor: TIM

Sponsor: SO.ME.D, IMAGROSS, OTTICA BRIGIDA, LA FUSILLO COSTRUZIONI, Santa Teresa Resort

Sponsor tecnici Zi’ Ottavio, La dolce vita, METAE, Official car del Sudestival della Peugeot – F.lli Tartarelli di Monopoli; Rivera Vini