Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Bari – “La vita va vissuta con … euForia” il rapporto uomo – donna visto con ironia da Barbara Foria 19/03/2018 Un appuntamento consolidato quello che si è instaurato con l’attrice napoletana Barbara Foria ed il teatro Forma di Bari.

In pochi anni l’abbiamo vista nel 2012 con lo spettacolo “Meglio un uomo oggi che un marito domani”, nel 2013 “Il piacere è tutto mio” nel dicembre 2017 con due date a ridosso dell’Immacolata con “La vita va vissuta con … euForia!” per rivederla a grande richiesta di pubblico a marzo di quest’anno con lo stesso spettacolo.

Esordisce sul palco proprio col dialetto barese e dice che si sta impegnando per impararlo al meglio.

Un monologo di un’ora e mezza ma come ama sottolineare Barbara “i miei sono spettacoli terapeutici “ dove con ironia racconta i temi che girano attorno alla coppia uomo –donna e lo fa anche confrontandosi con il pubblico in sala. Per lei il matrimonio è una favola che si svolge all’incontrario dove inizia con “e vissero felici e contenti” e termina “c’era una volta”. Tutta colpa delle madri che ci insegnano sin da piccole a cercare il principe azzurro senza spiegarci che si trasforma irreversibilmente in rospo.

Col tempo anche per le donne hanno modificato il concetto di amore e se in un primo momento sognavano il cavaliere azzurro che la faceva salire sulla sua carrozza, ora aspettano e salgano sulla prima carrozza che passa.



Parla della differenza di mentalità dell’uomo e della donna e spiega che c’è una spiegazione scientifica dovuta alla differenza che si evidenzia dai due emisferi cerebrali, quello sinistro utilizzato dagli uomini, razionale e metodico, paragonabile ad una strada carraia triste e desertica come quella della Basilicata, capace di fare una cosa alla volta (vi ricordata la piccola particella di sodio di una pubblicità che vaga chiedendo ‘c’è qualcuno?’), così è per l’attrice il pensiero che entra nel cervello dell’uomo, uno solo per intenderci, e che “gira, gira” complicandosi da solo la vita.

Mentre quello destro adoperato più dalle donne risulta essere più armonioso e lo paragona alle strade americane frenetiche e con tante carreggiate, questo perché è dotato di un corpo calloso più sviluppato, che gli permette di svolgere più attività contemporaneamente e anche bene.



Così il tormentone per tutto lo spettacolo è stato "un solo pensiero" e lo ripeteva continuamente quando rivolgeva domande al pubblico maschile che avevano quasi difficoltà a rispondere.



Non si è limitata a parlare del mono-pensiero maschile ma anche degli stereotipi della donna di oggi. Una donna che dopo i 40 anni è presa dal suo corpo che cambia a causa del rallentamento del metabolismo e allora tutte in palestra per fare yoga, pilates, a seguire una alimentazione sana con semi di chia e bacche di goji e l’acqua non è più salutare se non c’è il limone e lo zenzero. Ma non c’è nulla da fare dopo i 40 anni il metabolismo si arena, così vai a dormire in salute e ti alzi con i scricchiolamenti termina spiegando che “La vita va vissuta con ironia e tanta euforia, a 40 anni ci chiamano M.I.L.F.?... in realtà è l’acronimo di : MO’INIZIA LA FELICITA’!”. Anna de Marzo