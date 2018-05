Bari - Presso l'istituto Calamamdrei di Carbonata, Seminario regionale Alternanza Scuola Lavoro a Bari 14/05/2018 L’Associazione Nazionale Italiani nel Mondo, Anim, organizzazione nazionale di promozione sociale, no profit, di concerto con Tecnopolis PST (PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO), organizzano in data 18 Maggio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13,30, presso la Sala Convegni dell’Istituto Piero Calamandrei di Carbonara di Bari, Via S. Gaspare del Bufalo, 1, 70131 Bari BA, un Seminario Regionale sul tema: Alternanza Scuola Lavoro e la sua utilità a favore dei giovani.



Il seminario gode del patrocinio della Città Metropolitana di Bari, della Provincia di Barletta, Andria e Trani, ha garantito la partecipazione il Presidente della Camera di Commercio di Bari, Dr.Alessandro Ambrosi.

La partecipazione al seminario è completamente gratuita, è stato chiesto al MIUR l’esonero dei docenti per la partecipazione.

Interverranno dirigenti scolastici, docenti, imprenditori ed altri principali protagonisti dell’Alternanza Scuola Lavoro.



Si tratta di un evento particolarmente interessante nel corso del quale si parlerà sulla opportunità o meno di organizzare progetti di ‘Alternanza Scuola Lavoro’ e della sua utilità professionale per un futuro lavorativo dei giovani e nuove proposte da inserire nei progetti futuri di Alternanza Scuola Lavoao.



Per informazione ed iscrizione a: segreteria.anim@gmail.com