Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano Ostuni (Brindisi) - A Pasquetta “Concerto fragile” al Parco di Agnano A Pasqua guide gratuite al Museo 31/03/2018 Domenica 1 e lunedì 2 aprile il Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Merid ionale nel centro storico di Ostuni sarà aperto dalle 10:00 alle 19:00 con orari o continuato. In questi giorni è stata confermata anche l’iniziativa Week-end al Museo”, visite guidate gratuite all’interno del Museo con partenza alle ore 10:

15, 11:15, 12:15, 14:15, 15:15 e 16:15.



Anche il Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano sarà aperto al pubblico nei giorni di Pasqua e pasquetta dalle 10:00 alle 13:00.

Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, l’ingresso al Parco archeologico sarà grat uito ed il Consiglio di amministrazione in collaborazione con la cooperativa Gai a ha organizzato uno spettacolo (con ingresso libero) dal titolo “Concerto fragi le”, per la regia di Antonio Catalano con Alessandra Manti e Sara Bevilacqua. Un a spettacoloso dedicato ai bambini, ma adatto anche agli adulti.

Concerto fragile è suono, è poesia, è silenzio. È un alfabeto teatrale da le ggere nei segni, negli oggetti e nei gesti. E’ il concerto dei bambini che con l a propria immaginazione entrano in un mondo di suoni e immagini, si stupiscono

e si meravigliano, si divertono, cantano e giocano in uno spettacolo p

ieno di bellezza poetica da guardare e sentire con gli occhi e col cuore.

Due esploratrici sonore, collezionisti di suoni, viaggiano per mari e per monti alla ricerca di ritmi e melodie della natura. Sono partite con una valigia in ma no, un retino e un ascoltofono. Durante il viaggio scopriranno e cattureranno t antissimi suoni, piccoli rumori che si trasformano in armonie delicate e dalla loro collezione nascerà un concerto originale e delicato.

Fragili narrazioni musicali e suggestioni poetiche danno vita alla sinfonia dell e stelle, alla serenata per lucciole vagabonde, all’adagio dei mari in tempesta, allo scherzo della civetta dispettosa... E nello sguardo dei bambini nasce la m eraviglia.

Accompagnati gratuitamente da na guida, i visitatori potranno visitare la “Grott a della Maternità” in cui nel 1991 fu scoperto dal prof. Donato Coppola il famos o reperto “Ostuni 1”, la Madre Antica di Ostuni, riferibile ad una donna di circ a 20 anni e databile a 28.000 anni fa, rinvenuta con i resti del suo feto in gr embo, attualmente visitabile presso il Museo, in via Cattedrale.

I resti dell’eccezionale rinvenimento effettuato dall’equipe dello stesso Prof . Donato Coppola nel 1991 nella grotta-santuario di Santa Maria di Agnano, sulle colline di Ostuni, sono stati collocati in una speciale teca attrezzata al fin e di riunire simbolicamente la madre ed il nascituro. I resti antropologici ori ginali sono contornati dai calchi di scavo della stessa sepoltura Ostuni 1 e da quello di Ostuni 2, databile a 30.000 anni fa. La sala del diorama con una reali stica ricostruzione del seppellimento e della grotta santuario conclude l’illust razione dei resti.

La sepoltura della gestante di Ostuni, che si associa alla deposizione intenzion ale di resti di cavallo ed uro, viene interpretata come una ritualità di propizi azione e rigenerazione vitale dei gruppi di cacciatori paleolitici di Agnano. Ne l contesto sacro della grotta-riparo si rinvengono anche le prime manifestazioni grafiche dell’Homo sapiens sapiens, con motivi lineari che rappresentano un ver o e proprio linguaggio simbolico che dopo milioni di anni proiettano l’uomo dall a realtà delle raffigurazioni naturalistiche all’astrazione dei segni, di signif icato universale e primo strumento di comunicazione della più antica Europa.