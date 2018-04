8 aprile - Per la Rassegna «Young» con il pianista Giuseppe D’Elia - Taranto 08/04/2018 AMICI DELLA MUSICA «ARCANGELO SPERANZA»

74a Stagione concertistica

Rassegna «Young»

Giuseppe D’Elia

pianoforte

musiche di Bach-Busoni, Liszt e Paganini- Brahms

domenica 8 aprile, ore 19

Salone della Provincia

Taranto



Spazia da Bach a Liszt il programma del recital pianistico di Giuseppe D’Elia, prossimo protagonista, domenica 8 aprile (ore 19), nel Salone della Provincia di Taranto, della seguitissima sezione «Young» inserita nella 74a Stagione concertistica degli Amici della Musica «Arcangelo Speranza». L’appuntamento precede il recupero del concerto del James Taylor Quartet, gruppo simbolo dell’acid jazz, in programma giovedì 12 aprile al Tatà, e il ritorno della grande lirica al Teatro Orfeo, giovedì 19 aprile, con «La serva padrona» di Giovanni Paisiello in un allestimento American Graffiti che ha entusiasmato pubblica e critica alla più recente edizione del Festival intitolato al compositore tarantino.

Tarantino, e di grande talento, è anche D’Elia, musicista classe 1998 che suonerà in apertura la celebre Ciaccona in re minore per violino di Bach nelle trascrizione di Ferruccio Busoni per proseguire con la Sonata in si minore di Liszt e chiudere con il secondo libro delle Variazioni op. 35 che Brahms compose sul Capriccio n. 24 di Paganini. Formatosi all’Istituto Paisiello nella classe di Flavio Manganaro, il giovane pianista ha proseguito gli studi in Russia con Vyacheslav Kornivskiy, ha frequentato una masterclass di Bruno Canino e un corso di perfezionamento presso l’Accademia «Ciccolini» di Trani tenuto da Pierluigi Camicia.

Brillante anche negli studi classici (ha vinto una paio gare in latino, i cosiddetti Certamen), in ambito musicale si è affermato conquistando primi premi (anche assoluti) in competizioni pianistiche, al Concorso Nazionale Francisco Tarrega (2009), al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Città di Matera - Premio Ponselle (2011, 2014), al Concorso «Le Nouveau Jongleur» di Taurisano, in provincia di Lecce (2011, 2012), al Concorso Nazionale «Terra della Gravine» di Ginosa (2014, 2015, 2016, 2017), al Festival Musicale Città delle Ceramiche di Grottaglie (2014, 2016), al Concorso Internazionale «Terra degli Imperiali» di Francavilla Fontana (2015), al Music Competition «Domenico Savino» di Taranto (2017) e al Concorso internazionale «Terra degli Imperiali» di Latiano (2017).

Biglietti Posto Unico € 5,00

Info e prevendite Amici della Musica «Arcangelo Speranza»

Via Toscana 22/a – tel. 099.730.39.72