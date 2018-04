Sabato 7 aprile la Pharma Volley Giuliani Bari cerca i tre punti sul campo della Virtus Orsogna 05/04/2018 Sconfitte all’andata, le baresi cercano l’ottavo successo di fila in Abruzzo

Cinque partite al termine del campionato di B2 femminile e la Pharma Volley Giuliani Bari vede il traguardo: il terzo posto nel girone H che significa playoff per la promozione in B1. Prossima tappa nella entusiasmante corsa di fine stagione è l’Abruzzo, dove le ragazze di coach Sarcinella sabato 7 aprile alle 18 affronteranno nel Palazzetto dello sport cittadino la Virtus Orsogna (in provincia di Chieti), attualmente settima in classifica.

Pvg crede fortemente nel raggiungimento dell’obiettivo stagionale e non ha voglia di alimentare le speranze del Mesagne, quarta in classifica. Ma per Binetti e compagne, dopo la pausa per le festività pasquali, c’è un brutto cliente. Si torna in campo per un match che potrebbe riservare insidie, soprattutto considerando i precedenti tra le due squadre. La Virtus Orsogna è una specie di bestia nera per la Pvg: nel campionato 2016-17 due sconfitte tra andata e ritorno e a dicembre scorso un indigeribile 1-3 subito in casa da Cariello &Co che grida vendetta a gran voce. Da allora, molte cose sono cambiate. Pvg, dopo il ko in casa della capolista Real Volley Napoli (sempre più vicina alla promozione diretta in B1), ha infilato una striscia positiva di ben sette successi consecutivi, consolidando la terza posizione con 49 punti, a +8 dalla quarta Mesagne. Orsogna invece ha iniziato il 2018 collezionando due successi al tie-break, una sola vittoria da tre punti contro il fanalino di coda Terracina e sette sconfitte, tra cui quella a Benevento nell’ultimo turno disputato, un ruolino di marcia non invidiabile che ha portato alle dimissioni dell’allenatore Marco Saccucci.

La squadra abruzzese, affidata ad una nuova guida tecnica (ancora non ufficializzata) arriva alla sfida contro le baresi con alcune novità rispetto alla gara d’andata. Ceduta Erika Ghezzi alla seconda forza del girone H, Sant’Elia, in attacco Orsogna si affida a due innesti del mercato di riparazione: la ex di turno Martina Fantinel, laterale bellunese, l’anno scorso nel roster Pvg e Martina Miceli, schiacciatrice brindisina, proveniente da Scafati, danno manforte ad Alessandra Di Paolo. Poi, regia affidata alla giovane palleggiatrice Eva Di Bert, reduce dai playoff promozione di B1 nel Martignacco; nel ruolo di opposta la sedicenne Chiara Capponi. A completare la formazione, un’altra ex Altino, Lisa Mancini e Giulia Di Gregorio al centro e il libero Arianna Vittozzi, prelevato dal Sant’Elia.



Arbitri della partita saranno Yuri Casciato e Daniele Stazio.

Da monitorare i match della capolista nel derby napoletano a Ponticelli, di Sant’Elia che ospita una lanciatissima Accademia Benevento e di Mesagne impegnata in casa contro Minturno.