basket - Olimpia Matera a Recanati per una sfida all’ultimo canestro 06/04/2018 Dopo la pausa delle festività di Pasqua, è in programma il terzultimo impegno della regular season di Serie B. Il 10 dicembre al Palasassi finì 96 a 86 per i materani. Coach Putignano: “Probabilmente l’avversario più competitivo del campionato”



Domenica prossima, 8 aprile 2018, con fischio d’inizio alle 18.00, l’Olimpia Basket di Matera sfiderà il Recanati in trasferta, nell’incontro previsto dal calendario della 28esima giornata del campionato nazionale di pallacanestro 2017/2018 - Serie B – girone C. La regular season riprende il suo corso dopo la pausa delle festività di Pasqua, e già propone una serie di scontri utili per designare – sempre più in maniera definitiva - i nomi delle formazioni di ciascun girone che prenderanno parte ai playoff (le prime 8), ai playout (le penultime 7) o che saranno retrocesse (l’ultima).



Recanati e Matera rientrano entrambe nel gruppo più virtuoso; ma se, a tre giornate dal termine, i marchigiani hanno già ottenuto matematicamente il passaggio al livello successivo, occupando il secondo posto della classifica con 38 punti (secondi soltanto a San Severo – capolista del girone con 48 punti), i biancoazzurri devono ancora impegnarsi per ottenere la permanenza nella zona playoff, avendo maturato 30 punti - alla pari con Senigallia, Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio; in mezzo, si trovano ancora Bisceglie a quota 36 e Pescara con 34 punti. Spetterà pertanto ai ragazzi di coach Giovanni Putignano fare da guastafeste, ruolo che è loro congeniale grazie a quel mix di imprevedibilità e spunti tecnici che rappresenta il connotato più temuto da qualsiasi avversario. Ma l’allenatore avverte: “Recanati è probabilmente la squadra più competitiva del campionato sotto l’aspetto tecnico, se San Severo non avesse avuto un rendimento così fruttifero, certo il primato oggi sarebbe stato nelle mani dei marchigiani - che dalla propria parte vantano atleti esperti, abituati a vincere ogni anno e forti di un curriculum di tutto rispetto.”



Il precedente della partita di andata, giocata a Matera il 10 dicembre scorso, fu a favore dei materani, che vinsero l’incontro per 96 a 86 dopo un overtime. L’Olimpia, inoltre, vanta una serie positiva di quattro vittorie nelle ultime cinque partite, stesso trend registrato da Recanati. Ci sono, pertanto, tutte le premesse perché il confronto nell’arena sportiva del PalaCingolani si annunci ricco di momenti agonistici e spunti tecnici di grande livello.



Commenta ancora coach Putignano: “Affronteremo la trasferta, consapevoli che mancano tre giornate, di cui due esterne, alle fine del campionato e faremo il possibile per essere più performanti e competitivi. I ranghi sono completi, dunque la nostra filosofia rimane la stessa: combattere una partita per volta, senza calcoli né previsioni sulle posizioni in classifica, con un unico, nitido risultato ben chiaro in mente”.



Nella stessa giornata si disputeranno sia l’anticipo del 7 aprile alle 20.30 tra Giulianova (22 punti in classifica, al 12° posto, attualmente in zona neutra) e Porto Sant’Elpidio (30/7°/zona playoff), sia, in contemporanea con la partita di Recanati – che sarà arbitrata da Carlo Posti di Marsciano (PG) e Vladislav Doronin di Perugia - i confronti tra Ortona (10/ultima/zona retrocessione) e Campli (26/9°/zona neutra), Teramo (26/10°/zona neutra) e Nardò (26/11°/zona neutra), Bisceglie (36/3°/zona playoff) e Perugia (12/15°/zona playout), Fabriano (18/13°/zona playout) e Cerignola (16/14°/zona playout), Senigallia (30/5°/zona playoff) e Pescara (34/4°/zona playoff), Civitanova Marche (30/6°/zona playoff) e San Severo (48/prima/zona playoff).



Successivamente, l’Olimpia Matera incontrerà il Campli – il 15 aprile, ancora in trasferta – e, nell’ultima di campionato, Porto Sant’Elpidio - il 22 aprile al Palasassi. Ma questa, per dirla con il coach, è un’altra storia.