Cassano delle Murge (Bari) - Trekking & mangiar sano 12/04/2018 Sarà un medico nutrizionista a curare la parte culturale dell'attività associativa Murgia Enjoy prevista per domenica 15 aprile 2018. E' già la terza volta che l'associazione Murgia Enjoy, impegnata nella promozione, nella valorizzazione e nella tutela del territorio con il tramite di eventi escursionistico-culturali, ospita un medico che, questa volta, sottolineerà l'importanza del contatto con la natura, di una moderata attività fisica e di una corretta alimentazione.



L'associazione culturale ha infatti riscontrato interesse, da parte di chi unisce il piacere di conoscere il territorio a quello della pratica delle attività fisiche outdoor, per l'argomento "nutrizione". Un'attenta ricerca ha consentito ai soci di individuare nel dott. Petti il valido professionista da cui apprendere "come mangiar sano" permettendo agli escursionisti ed agli amanti dell'ambiente di partecipare ad una delle iniziative associative settimanali che, come sempre, non si limitano a semplici passeggiate!



Il dott. Gianluca Petti si è laureato a pieni voti presso l’Università degli Studi di Bari e specializzato presso l’Università Federico II di Napoli, Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana. Conferisce un Master di II livello presso L’Università Cattolica di Roma (Policlinico A. Gemelli) in Dietetica e Nutrizione Clinica Applicata. Ha partecipato in qualità di docente all’iniziativa “Educare a Prevenire” nell’ambito del programma, incentrato sulla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, programma tenutosi in varie scuole di Bari e provincia.



E' referente scientifico di centri sportivi e centri benessere di Bari e provincia ed è stato referente scientifico dell’Istituto di Ricerca SDN di Napoli. Ha partecipato in qualità di relatore al Congresso “Fertilità, Gravidanza e Benessere” ed è stato l’organizzatore scientifico e relatore del congresso internazionale di medicina della riproduzione. E' stato consulente in qualità di specialista in Scienza dell’Alimentazione presso vari periodici e la sua presenza è stata richiesta per la partecipazione a varie trasmissioni televisive e partecipa con interventi scientifici e divulgativi



E’ intervenuto in qualità di specialista per il Food Revolution Day e per l’evento internazionale HUB.



E’ stato socio ADI (associazione di dietetica e nutrizione clinica italiana), e socio SIO (società italiana obesità). La sua attività comprende la libera professione, sia in regime privato che in strutture convenzionate con il SSN. Nel 2012 crea una linea di prodotti dietetici innovativi ed esclusivi dal nome GP. E’ referente scientifico da oltre 2 anni della struttura sportiva Villa Camilla (w-space), centro sportivo di riferimento in Puglia, con cui collabora e segue sportivi professionisti e persone che vogliono migliorare le prestazioni sportive o ritrovare la forma fisica ideale.

Insegna all’Universita degli Studi di Bari, corsi di laurea del primo e secondo anno.

Per la partecipazione, consigliata da "La voce del paese", sono raccomandate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, k-way, giubbotto e scorta d'acqua ed è gradito un piccolo contributo di partecipazione che l'associazione investe per proporre seminari, conferenze, mostre, concorsi, dibattiti pubblici e per la copertura assicurativa indispensabile per le attività escursionistiche.

Il percorso, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento. Un segno di rispetto e di sensibilità dovuto e che permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.



L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è previsto domenica 15 aprile alle ore 9:00 sul piazzale del Convento di Cassano.

In caso di pioggia l'attività sarà rinviata con comunicazione sulla pagina Facebook "Murgia Enjoy".



Al termine dell'attività, previsto per le ore 13:00 circa, i primi 20 partecipanti che raggiungeranno il punto di incontro, potranno gustare un pranzo con le bontà culinarie de "L'antica tradizione" offerto dall'associazione agli escursionisti che ritireranno il buono all'inizio delle attività a fronte di un contributo di soli 5€ a persona.



Ulteriori info al numero 328/3130450 dopo le ore 18, con mail a murgiaenjoy@libero.it o sull'evento Facebook al link:https://www.facebook.com/events/365693010604035/.