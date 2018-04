A Foggia, Lucera, Lesina e Peschici "Aspettando Libando" con i menù degustazione Cucina Madre 10/04/2018 A una settimana dall’evento si inizia a gustare l’atmosfera di “Libando”

Giovedì 12 aprile 2017, a partire dalle ore 20 - Foggia, Lucera, Lesina e Peschici



Come ogni anno a una settimana da “Libando, viaggiare mangiando” – in programma a Foggia dal 20 al 22 aprile – si inizierà a gustare l’atmosfera del festival con “Aspettando Libando”. Giovedì 12 aprile, a partire dalle ore 20.00, nei ristoranti di Foggia e provincia sarà possibile degustare il menù street food al costo di 10 euro sul tema Cucina Madre.

Gli chef, con la loro esperienza, la conoscenza dei prodotti e della cultura culinaria del territorio, esploreranno il tema scelto per la 5^ edizione di “Libando” proponendo specialità rivisitate in chiave street food, accompagnate da un calice di vino o da una birra.

Quest’anno i numerosi locali che partecipano ad “Aspettando Libando” sono suddivisi tra Foggia, Lucera, Lesina e Peschici.

A Foggia ci sono Al Primo Piano, Enobeershop, Friggitoria in centro, Gastrò, Il Laboratorio della Felicità, Lux Caffè, Mareria, Osteria Grano Arso, Peppe Zullo Via Dante, Piccola Osteria KM 0, Pulpett, Ristorante Aurora, Saporissimi, Sherwood Chiosco Bikers, Terra Arsa. In provincia: a Lucera New Cantina del Pozzo e Palazzo D’Auria Secondo; a Lesina Le Antiche Sere e a Peschici Al Trabucco.

L’elenco dei ristoranti aderenti, con i relativi recapiti telefonici, è consultabile sul sito e sulla pagina facebook di Libando.

A raccontare come i ristoranti aderenti all’iniziativa declineranno il menù di “Aspettando Libando” sarà la community de La Cucina del Fuorisede – guidata da Andrea e Valentina Pietrocola – nata tre anni fa dall’idea di diffondere anche tra i più giovani la passione per la cucina e il buon cibo. “Perché il cibo è condivisione e partecipazione, un momento basilare per cementificare nuove conoscenze e per apprendere culture e usanze diverse dalle nostre. Un piatto non si gusta solo con il palato ma va assaporato con gli occhi e compreso dall’anima”, si legge sul blog.

I membri della community de La Cucina del Fuorisede degusteranno i menù e dopo averli fotografati li condivideranno su Instagram!

“Libando, viaggiare mangiando” è un evento promosso dal Comune di Foggia, Assessorato alla cultura, in collaborazione con l’associazione Di terra di mare, l'impresa creativa Red Hot, Streetfood Italia, Le Mamme dei Vicoli e Asernet; vanta il patrocinio di Regione Puglia, PugliaPromozione, Corpo Consolare Puglia Basilicata Molise, Symbola -Fondazione per le Qualità Italiane, Federturismo Confindustria, Distretto Produttivo Puglia Creativa, Confcommercio Foggia.