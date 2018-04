11 aprile - “IL POMO DELLA DISCORDIA” CON CARLO BUCCIROSSO A NARDŇ (Lecce) 11/04/2018 TEATRO COMUNALE DI NARDÒ

STAGIONE DI PROSA

organizzata dal Comune di Nardò, il Teatro Pubblico Pugliese e TerramMare Teatro



“IL POMO DELLA DISCORDIA” CON CARLO BUCCIROSSO A NARDÒ

Mercoledì 11 aprile nuovo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro Comunale di Nardò

Ultimo appuntamento mercoledì 11 aprile con la stagione di prosa organizzata dall’amministrazione comunale di Nardò e Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con TerramMare Teatro, nel Teatro Comunale di Nardò: in scena Carlo Buccirosso nello spettacolo “Il pomo della discordia”, della compagnia Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro.

Non finisce però la serie di appuntamenti nel Teatro Comunale di Nardò, che ospiterà ancora tre spettacoli: venerdì 20 l’ultimo spettacolo fuori programma della compagnia Calandra; domenica 15 e sabato 21 gli ultimi due appuntamenti della rassegna, curata da TerramMare Teatro, Quarta Parete.

L’ingresso in sala sarà come di consueto alle ore 20:30. La vendita dei biglietti avverrà presso il teatro comunale il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:00, e a partire da 3 ore prima dell’inizio dello spettacolo. Per informazioni chiamare in teatro al numero 0833 57 18 71 il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

mercoledì 11 aprile 2018

porta ore 20:30, sipario ore 21:00

presso il Teatro Comunale di Nardò

Corso Vittorio Emanuele II, 20/22, 73048 Nardò LE



COMPAGNIA ENTE TEATRO CRONACA VESUVIOTEATRO

CARLO BUCCIROSSO

IL POMO DELLA DISCORDIA

Con: Maria Nazionale

e con: Monica Assante di Tatisso, Giordano Bassetti, Claudiafederica Petrella,

Elvira Zingone, Matteo Tugnoli, Mauro de Palma, Peppe Miale, Fiorella Zullo

e con la partecipazione di Gino Monteleone

Scene: Gilda Cerullo e Renato Lori – Costumi: Zaira de Vincentiis

Musiche: Sal Da Vinci – Aiuto regia: Martina Parisi – Luci: Francesco Adinolf

Scritto e diretto da: Carlo Buccirosso

Costo del biglietto:

Platea, Palchi Centrali: intero € 16,00 – ridotto € 14,00

Palchi Laterali: intero € 13,00 – ridotto € 11,00

Proscenio, Loggione: € 8,00