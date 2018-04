Gioia del Colle (Bari) - Al via il FESTIVAL TEATROLAB 2.0 CHIèDISCENA al Teatro Comunale Rossini 21/04/2018 L’associazione culturale Sic! ProgettAzioni Culturali e il Comune di Gioia del Colle, in collaborazione con ETOILE Centro Teatrale Europeo di Reggio Emilia, sono lieti di presentare la seconda edizione del Festival “TeatroLab 2.0 CHIÈDISCENA”.



Dopo il successo dell’edizione 2017, il laboratorio delle arti dello spettacolo ritorna con spettacoli realizzati da scuole superiori e associazioni culturali provenienti da tutta Italia, un’esclusiva anteprima internazionale con scuole provenienti da Germania, Cipro, Lituania, Polonia, Lettonia, Bruxelles, Grecia e ancora laboratori teatrali con professionisti del settore e attività ludiche che coinvolgeranno i partecipanti alla scoperta del nostro territorio.



Seconda edizione ricca di importanti novità per il Festival Teatro Lab 2.0 Chièdiscena, in programma dal 22 aprile al 1 maggio 2018 presso il Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle.



10 spettacoli in matinée realizzati da scuole superiori di secondo grado e associazioni culturali provenienti da tutta Italia, da Torino a Catania, selezionate mediante bando di concorso; un’anteprima internazionale sul tema del Festival "Cosa sarà?" giovedì 19 aprile dalle ore 18.30 in Piazza Plebiscito, a cura del direttore artistico Maurizio Vacca e che coinvolgerà studenti dell’ I.I.S.S. “R. Canudo” di Gioia del Colle e alcuni loro coetanei provenienti da Germania, Cipro, Polonia, Grecia e Bruxelles, nell’ambito del Progetto Erasmus Plus KA 2 – “Mobilise YOUrself- studying and working in the EU”; il Galà inaugurale, domenica 22 aprile alle ore 20.30 (in replica il 28 aprile e il 1 maggio), affidato a 31 studenti del laboratorio teatrale “Chièdiscena” dell’I.I.S.S. Ricciotto Canudo di Gioia del Colle guidati dal regista Maurizio Vacca; spettacoli serali e laboratori teatrali con professionisti del settore, il 25 aprile la Compagnia Berardi Casolari con lo spettacolo “In fondo agli occhi”, il 29 aprile un workshop e uno spettacolo “Quintetto” a cura del coreografo Marco Chenevier della compagnia Aldes Danza e una performance a cura di MDL Dance Project e Accademia Danza all’Opera, per celebrare la Giornata Internazionale della Danza; il 30 aprile ChièdiscenaKids, giornata dedicata ai più piccoli con un laboratorio e uno spettacolo “Da qualche parte, non troppo lontatono…”a cura dell’attrice Leonarda Saffi e della sua compagnia The Rainbow Theatre; occasioni di approfondimento con professionisti ed operatori del settore, di riflessione e dibattito sulle performance presentate, di scoperta del territorio in cui si svolge la manifestazione attraverso attività ludiche e incursioni urbane che coinvolgeranno la cittadinanza.



Quest’anno inoltre, grazie alla vittoria da parte del Comune di Gioia del Colle dell’avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali , promosso dalla Regione Puglia, Teatro Lab 2.0 Chièdiscena sarà seguito da alcuni osservatori speciali provenienti da Casa dello Spettatore e Agita Teatro: realtà riconosciute e impegnate a livello nazionale nel campo della formazione di nuovi pubblici, della pedagogia teatrale e del rapporto tra teatro e scuola.



Anche quest’anno a ricoprire il ruolo di madrina il Festival ha scelto un talento del nostro territorio: l’attrice ANNA TERIO. Nata e cresciuta a Gioia del Colle, diplomata in recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Interprete a teatro di molte delle produzioni dell’ensemble Ricci/Forte. Ha studiato con Emma Dante, Romeo Castellucci, Marco Bellocchio, Cristina Comencini. Al cinema ha lavorato, tra gli altri, con Kim Rossi Stuart, Edoardo Winspeare, Toni D’Angelo, Alessio Maria Federici. Per la televisione ha preso parte alle fiction Mediaset “R.I.S. Delitti Imperfetti” e “Romanzo Siciliano”.



Tema della seconda edizione del Festival TeatroLab 2.0 Chièdiscena è “COSA SARA’?”, la sua immagine simbolo una gru di origami. La gru infatti è un animale sacro nella cultura orientale. Si dice che essa viva mille anni e per questo sia simbolo di immortalità. Un’antica leggenda giapponese narra che chi riesce a confezionare mille gru di carta con l’arte dell’origami si guadagni la possibilità di realizzare un sogno. La manifestazione vuole infatti rispondere con la speranza all’incertezza della domanda “COSA SARA’?”, ai venditori di paura, a chi ha la memoria sempre troppo corta, ai disillusi, ai cinici di professione, a quelli del “me ne frego” di tutto. La stessa speranza che vive negli occhi dei ragazzi che partecipano al Festival.



Teatro Lab 2.0 Chièdiscena si pone l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ai valori educativi e culturali del teatro, formare il pubblico giovane ai linguaggi dello spettacolo al fine di creare innanzitutto spettatori consapevoli, favorire l’incontro tra ragazzi provenienti da diverse realtà nazionali. TeatroLab 2.0 Chièdiscena vuole essere un laboratorio delle arti dello spettacolo anche e soprattutto in una prospettiva professionalizzante. Per questo motivo Sic! ProgettAzioni Culturali per il secondo anno consecutivo avvia durante il Festival con l’IISS “Ricciotto Canudo” e l’IIS “Da Vinci - Galilei” di Gioia del Colle 44 progetti di alternanza scuola lavoro riguardanti lo storytelling, la cura del pubblico e la tecnica di palco volti a rendere gli studenti non solo semplici fruitori ma attori principali delle fasi di organizzazione e realizzazione del festival stesso.



Fondamentale per la manifestazione è il sostegno di realtà culturali e il contributo di attività imprenditoriali radicate sul territorio, al fine di valorizzarne le specificità e l’identità. Anche quest’anno rinnovano la loro partnership con TeatroLab 2.0 Chièdiscena Palazzo Romano Eventi, brand fondato dall’Avv. Lucio Romano che ormai da anni si contraddistingue per l’organizzazione ed il sostegno ad eventi di qualità legati al mondo della cultura a 360°, dalle arti visive alla musica alla letteratura, dal respiro fortemente innovativo; Lions Club Monte Johe da sempre impegnato in services di sostegno a progetti legati al mondo infantile e giovanile; Università della Terza Età e del Tempo Libero i cui soci collaboreranno attivamente al reportage fotografico del Festival e all’organizzazione delle attività ludiche per i giovani partecipant; Fita – Federazione italiana teatro amatori, a cui Sic! ProgettAzoni Culturali è associata, una federazione di associazioni culturali, artistiche ed in particolare di teatro amatoriale senza fini di lucro, che ha lo scopo di promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma; nonchè l'utilizzo, la gestione ed il recupero, degli spazi teatrali e/o teatrabili.

Sponsor di Teatro Lab 2.0 Chièdiscena 2018 sono Fondazione Puglia, Gioiella Latticini e Soardi Pneumatici.