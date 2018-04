Foggia - Ghiotto assaggio di “Libando” con i menů street food sul tema Cucina Madre 13/04/2018 “Aspettando Libando” crea attesa e porta gente in strada e nei ristoranti di Foggia e provincia

Boom sui social con il racconto dei blogger de La Cucina del Fuorisede

Prossimo appuntamento giovedì 19 aprile con “Libando incontra…”



Assaggio ghiotto di “Libando Viaggiare Mangiando” con “Aspettando Libando”, la serata che a una settimana dall’evento inizia a far gustare il gusto del convivio e dello stare insieme. Ieri, giovedì 12 aprile, si è registrato un gran via vai nei ristoranti di Foggia e provincia che hanno aderito all’iniziativa, proponendo un menù street food al costo di 10euro sul tema Cucina Madre.

Tante le specialità del territorio rivisitate in chiave street food. Immancabili scagliozzi, paccanelli e torcinelli insieme alle orecchiette rucola, patate e pomodoro e alla bruschetta terrazzana. E poi piatti a base di prodotti di stagione come fave fresche e pecorino, cardoncelli e asparagi con agnello, pizze fritte con asparagi e ricotta dura, parmigiana di borragine. E dal mare tagliate di cefalo con crostone e salicornia e maltagliati al verde di rapa con cefalo e bottarga. Qualcuno ha pensato anche al dolce: pizze di ricotta, mouse ricotta e fragole e “sporcamussi”. Il tutto abbinato a vini locali, tra cui Nero di Troia, spumanti del territorio e birre artigianali come la Bianca del Gargano.

Soddisfazione è stata espressa dai proprietari dei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa: a Foggia Al Primo Piano, Enobeershop, Friggitoria in centro, Gastrò, Il Laboratorio della Felicità, Lux Caffè, Mareria, Osteria Grano Arso, Peppe Zullo Via Dante, Piccola Osteria KM 0, Pulpett, Ristorante Aurora, Saporissimi, Sherwood Chiosco Bikers, Terra Arsa. In provincia: a Lucera New Cantina del Pozzo e Palazzo D’Auria Secondo; a Lesina Le Antiche Sere e a Peschici Al Trabucco.

Anche sui social è stato registrato un boom per “Aspettando Libando” grazie alla preziosa collaborazione dei foodblogger de La Cucina del FuoriSede che hanno raccontato i piatti e l’atmosfera della serata. Circa 1000 i post e le storie realizzate dal team dei #CuochiFuoriSede e oltre 25mila le persone raggiunte sui social.

“Grande disponibilità e accoglienza dei ristoratori che hanno accolto i 22 ragazzi della community. È stata una serata all’insegna dei sapori tradizionali, della condivisione sia reale che social dei piatti e soprattutto della riscoperta di sapori antichi figli di una cucina madre tramandata di generazione in generazione” raccontano Andrea e Valentina Pietrocola de La Cucina del FuoriSede.

L’evento è stato l’occasione per iniziare a vivere l’atmosfera della 5^ edizione di “Libando Viaggiare Mangiando” - manifestazione promossa dal Comune di Foggia, Assessorato alla cultura, in collaborazione con l’associazione Di terra di mare, l'impresa creativa Red Hot, Streetfood Italia, Le Mamme dei Vicoli e Asernet - che si aprirà venerdì 20 aprile.

A precedere l’inaugurazione ufficiale sarà “Libando incontra…” in programma giovedì 19 aprile alle ore 9 nell’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Einaudi-Grieco’ di Foggia.

Gli studenti delle scuole superiori e di Scienze Gastronomiche dell’Università di Foggia dialogheranno con i personaggi del mondo dell’imprenditoria, della cultura e del food sul tema Cucina madre.

Ospiti dell’incontro saranno Anna Paola Giuliani mamma, Donna Nunzia storica pastaia di Bari vecchia con il cuoco contadino Peppe Zullo, Marina Mastromauro amministratore delegato del pastificio Granoro, Valentina e Andrea Pietrocola foodblogger de La Cucina del FuoriSede e Monica Zacchia Foodblogger Tg5.

“Libando Viaggiare Mangiando” vanta il patrocinio di Regione Puglia, PugliaPromozione, Corpo Consolare Puglia Basilicata Molise, Symbola -Fondazione per le Qualità Italiane, Federturismo Confindustria, Distretto Produttivo Puglia Creativa, Confcommercio Foggia.