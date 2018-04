Cisternino (Brindisi) - A piedi e a cavallo tra la murgia e la piana. 19/04/2018 Domenica 22 aprile, Cisternino.



L'evento di primavera: "Alle pendici di Giano", riscoprire e riscoprirsi. Passeggiate a cavallo e a piedi tra la memoria e le tradizioni.

L’evento di primavera: “Alle pendici di Giano”, riscoprire e riscoprirsi. Passeggiate a cavallo e a piedi tra la memoria e le tradizioni.

Giano bifronte, la divinità rappresentata con due volti, uno che guarda al passato e uno che guarda al futuro, ha ispirato l’evento che si terrà, dalle 9 del mattino fino a sera, domenica 22 aprile, nella Masseria Capece, struttura ricettiva in agro di Cisternino, tra la Murgia e gli oliveti. E’ il primo appuntamento di primavera organizzato dalle associazioni “UrbieTerre” e “Presidio del pomodoro regina”, con la collaborazione delle associazioni “Ideando” e “Parco delle dune costiere”.

L'evento è rivolto alle persone che vogliono rapportarsi al mondo riaffermando le positività di valori perduti come quelli della memoria delle proprie radici, del folclore, delle abitudini e delle tradizioni.

Obiettivi: sviluppare interesse per l'architettura degli edifici rurali e del paesaggio, rivalutazione della dignità del lavoro e dell'attività agricola, dare importanza alla difesa dell'assetto del territorio e della gastronomia rurale e tradizionale.

Ma anche ridare importanza alla salute e al benessere personali, alla qualità della vita, dell'aria, dell'acqua, al piacere del mangiar sano e genuino, al paesaggio rurale, alla solidarietà e al relax.

La giornata sarà divisa a metà tra escursioni a cavallo e passeggiate nella natura la mattina e laboratori culturali ed esperienziali nel pomeriggio. “Alle pendici di Giano” sarà un viaggio lungo un giorno, accompagnati da abili “guide”, fuori e dentro di se stessi. Le escursioni a piedi e a cavallo tra la piane e la Murgia, la visita alle vicine masserie, le degustazioni enogastroniche e le conferenze storico e agro-alimentari della mattina, lasceranno spazio, il pomeriggio, a laboratori artistico-esperienziali a cura di scrittrici e psicologhe.

Non mancheranno i momenti conviviali con i golosi stand di prodotti enogastronomici pugliesi e l’artigianato locale, e quelli ludici con il lancio degli aquiloni nel parco giochi e il torneo finale di burraco. Tutto allietato da musica e canti popolari. E per i più fortunati, premi enogastronomici da portare a casa per conservare vivo più a lungo il ricordo della giornata.

Ha supportato l’iniziativa “Chicche di zia Rosa”, ristorante-trattoria tipico di Cisternino.

Il programma dettagliato della giornata:



Ore 9:00 - Passeggiata naturalistica a cavallo “Alla scoperta della scarpata murgiana” - A cura del Dott. Pio Caliandro (guida di turismo equestre) Info al 3289017249

A seguire - Escursione a piedi lungo le antiche mulattiere tra la Murgia e la piana - A cura della Prof.ssa Tiziana Quartulli (guida ambientale - escursionista AIGAE) Info al 3207137976

Ore 11– 18 - Itinerario storico-agrario e naturalistico tra le masserie Capece e Gianecchia Alta - A cura degli Agronomi: Carlo Palmisano e Pasquale Schena Info al 3462350126

A seguire - Insetto utile nell’uliveto e nell’agrumeto a cura del dott. Bari Giuseppe (Ass. CAEB -Club Acquariobiologico Erpetologico Barese) Info al 3312679919

Nella pausa pranzo: angolo enogastronomico, stand artigianali, parco giochi e lancio degli aquiloni. Musica e canti popolari.

Honey bar: il sapore della primavera; Oil bar– un giro di Puglia con una degustazione narrata a cura dell’Associazione Passione extravergine e ambasciatori dei mieli.

Angolo dedicato all’aspetto agronomo del paesaggio con la dott.ssa Margherita D’Amico.

Saranno presenti gli arcieri dell’associazione Kailia di Ceglie Messapica.

Ore 15:00 - Incontro con le famiglie Capece e Amati - narrazione del viaggio di Fulvia Miani, travestita da soldato Sabaudo, a cura della Dott.ssa Maria Luisa Herrrmann; Letture di brani e poesie a cura della Dott.ssa Tina Caroli. Costumista Rosanna Ippolito

Ore 16:30 - Natural-Mindfulness - Workshop esperienziale a cura della Dott.ssa Daniela Zizzi (psicologa, psicoterapeuta ASPIC di Cisternino) Info al 3339174494

Ore 17:30 - Conferenza “La malattia non ci serve più” Cibo, Ambiente, Stile di vita ed emozioni a cura dell’Ass. “Salvami la pelle” di Matera

Ore 18:00 - Torneo di burraco - A cura dell’ Ass. “C’est la vie” di Ada Fama Info al 3334528305

A conclusione della giornata: estrazioni dei premi agro-alimentari e accensione del falò.



