Città Sant’Angelo (Pescara) - Città Sant’Angelo 14/04/2018 Anche quest’anno il Concorso Enologico Nazionale “Premio Qualità Italia 2018” organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo di Città Sant’Angelo, si farà in Abruzzo.

Il Concorso è stato approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali giusto DG PQAI - PQAI 04 - Prot. N.0083301 del 16/11/17.



Dopo il brillante successo delle passate edizioni con la partecipazione di cantine di tutte le regioni d’Italia e con numerosi riconoscimenti per la serietà e la professionalità dello staff organizzativo, delle commissioni di valutazione e dell’organizzazione generale, si confida in una partecipazione ancora più importante e significativa. Già numerose sono le adesioni di tante cantine di varie regioni italiane.



Il Concorso Enologico si svolge con il patrocinio di Enti e di Organizzazioni nazionali e sotto la supervisione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

I campioni dovranno pervenire presso la sede della Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo entro il 26 maggio 2018.



Le degustazioni inizieranno il 13 giugno 2018 e la premiazione avrà luogo il giorno 14 luglio 2018.



Il regolamento, la scheda d’iscrizione e il verbale di prelievo e tutte le altre informazioni sul concorso e sulle passate edizioni sono consultabili sul sito ufficiale www.premioqualitaitalia.org e la mail di riferimento è: concorso@premioqualitaitalia.org, tel. 085.21963.



Anche quest’anno l’organizzazione si propone lo scopo di mettere in evidenza la migliore produzione italiana per le categorie dei vini ammessi al concorso, valorizzare le tipicità italiane e regionali, presentare al pubblico le tipologie dei vini caratteristici di ogni regione, premiare lo sforzo delle Aziende produttrici e stimolare il continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti contribuendo così alla divulgazione del brand Italia nel mondo.



I vini premiati saranno oggetto per l’intero anno 2018 di particolari azioni promozionali da parte della Scuola Leonardo.



Le categorie di vino a concorso sono:

• IGT (Indicazione Geografica Tipica: Rossi, Bianchi e Rosati)

• DOC (Denominazione di Origine Controllata: Rossi annate 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 e precedenti, Bianchi annate 2017, 2016 e precedenti, Rosati)

• DOCG (Denominazione di Origine Controllata Garantita: Rossi e Bianchi e Rosati)

• Vini Frizzanti (Rossi DOC e IGT, Bianchi DOC e IGT, Rosati DOC e IGT)

• Vini spumanti (Rossi VSQ, DOC VSQ e IGT VSQ, Bianchi VSQ, DOC VSQ e IGT VSQ, Rosati VSQ, DOC VSQ e IGT VSQ)

• Vini passiti (DOC, IGT)

La Direzione della Scuola Leonardo è orgogliosa di essere riuscita anche per l’anno 2018 a tenere il concorso nella nostra regione a testimonianza di una grande vitalità del settore.