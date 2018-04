SMS PRONTA ALLO START DELLA STAGIONE 2018 MASCIA-CAROLI AL VIA DEL 25° “RALLY CITTÀ DI CASARANO” 21/04/2018 Ruffano (LE) sarà l’equipaggio leccese composto da Fabrizio Mascia e Giorgio Caroli a rappresentare i colori della scuderia Salento Motor Sport al debutto della stagione rallystica pugliese 2018.

Il 38enne driver salentino, campione interregionale 2017 nella Super 1600, è pronto a schierarsi domani, sabato 21 aprile, al via della 25ma edizione del “Rally Città di Casarano”, valevole il Campionato Regionale 6° zona, che racchiude le regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia.

Alla partenza, fissata alle ore 19.30 in piazza san Domenico a Casarano (LE), Mascia ed il suo navigatore si presenteranno a bordo di una Ford Fiesta R5 preparata da Fabrizio Colombi, con l’obiettivo di uscire a testa alta dal confronto con concorrenti altamente competitivi. Nella passata edizione hanno centrato il sesto posto assoluto, il successo di classe e la vittoria tra le vetture due ruote motrici.



Alla vigilia della corsa, il presidente della scuderia SMS Antonello Casto rivolge un caloroso “in bocca al lupo a tutti gli equipaggi e all’organizzatore del Rally Città di Casarano Pierpaolo Carra, con la certezza che la manifestazione riuscirà a regalare ai partecipanti momenti di sano sport e divertimento”.



Sabato 21 aprile, il programma della corsa inizierà con le verifiche tecnico/sportive, a partire dalle ore 9:30 fino alle 12:30, per poi proseguire con lo shakedown (test delle vetture in conformazione gara), dalle 15:30 alle 17:30. La partenza è fissata alle 19:31 da Piazza San Domenico a Casarano (LE), verso la sede della Prova Speciale, “Pista Salentina” di 4,61km (partenza prima vettura alle 20:00) Domenica 22 si disputeranno le restanti sei prove speciali: “Palombara”, di 12,75km (primi passaggi alle ore 9:34, 12:21 e 15:08) e “Punta Ristola”, di 6,91km (10:21, 13:08 e 15:55), che andranno a completare i 63,59km di prove speciali previsti dalla corsa. L’arrivo delle vetture con successiva premiazione degli equipaggi è fissato alle ore 17:30 in Piazza san Domenico a Casarano (Le).