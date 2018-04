basket - Olimpia Matera vince vontro il Porto Sant'Elpidio e va ai Playoff 23/04/2018 Di fronte al suo pubblico la squadra sconfigge Porto Sant’Elpidio (84-81) e si porta al sesto posto nella classifica finale del girone C: ora se la vedrà nei quarti del Tabellone 4 con Cassino, al meglio delle tre partite, con inizio nella cittadina laziale domenica prossima.





Un Palasassi in visibilio ha accolto, domenica 22 aprile 2018, la bellissima vittoria – per 84 a 81 - dell’Olimpia Matera con Porto Sant’Elpidio, in una partita condotta dal primo minuto dai materani che hanno avuto la tenacia di rintuzzare gli innumerevoli ritorni di fiamma dei marchigiani, credendo fino alla fine in un’affermazione che ha prodotto la qualificazione ai Playoff. Dopo l’ultimo successo, l’Olimpia si è sistemata al sesto posto nella classifica finale del Girone C di Serie B “Old Wild West” del Campionato Nazionale di Pallacanestro 2017/2018. Ora che i biancoazzurri finalmente hanno colto, nell’ultima giornata possibile, l’opportunità di staccare un biglietto per i playoff, si profila all’orizzonte una sfida a eliminazione diretta, al meglio delle tre partite, con il Cassino, formazione laziale che ha concluso il campionato al terzo posto del girone D di Serie B.



Ma torniamo alla sfida con i marchigiani, che insieme a Matera condividevano l’ambizione di qualificarsi ai playoff, attraverso il racconto del coach dell’Olimpia, Giovanni Putignano: “Conoscevamo le caratteristiche di Porto Sant’Elpidio, sapevamo che ci avrebbe costretto a fare gli straordinari, e poi in questa occasione sono stati anche bravi più del solito nei tiri da tre punti”. Occorre specificare che il Porto Sant’Elpidio è riuscito a conseguire un corto vantaggio sui padroni di casa soltanto con il primo canestro della partita, un tiro da tre punti di Cernivani; subito dopo, contrariamente a quanto accaduto in passato, gli uomini dell’Olimpia hanno intrapreso una convinta progressione – con relativo controllo dei margini di vantaggio – e, nonostante i marchigiani si siano più volte riavvicinati in un estenuante confronto punto a punto (addirittura a -1 a un minuto e sette secondi dal termine della partita, i locali hanno mantenuto la calma, riuscendo a tenersi sempre avanti e a concludere il match, osannati da un pubblico che non ha mai mancato di sostenere capitan Ochoa e compagni.



Le frazioni di gioco sono terminate con i parziali di 27 a 21 (I quarto), 19 a 22 (II), 18 a 15 (III) e 20 a 23 (IV). In doppia cifra Franco Migliori, con 25 punti, Leonardo Battistini (19), Ignacio Ochoa (16) e Nicolò Ravazzani (12, in doppia doppia con 15 rimbalzi). Anche in quest’occasione, Matìas Di Marco ha concluso la partita in doppia cifra con 11 assist. Ma tutto l’organico dell’Olimpia è stato perfetto, anche le giocate di Terenzi, Cozzoli, Varaschin e Pasqualini hanno garantito fluidità alle manovre, in attacco e in difesa, contribuendo alla lusinghiera affermazione finale. E’ ancora il coach Putignano a parlare: “Devo dare merito alla società a tutti coloro che hanno contribuito affinché si giungesse a questo risultato, dopo un inizio di campionato molto faticoso. Ma, specie nel girone di ritorno, il crescendo c’è sempre stato. Ora dobbiamo continuare, abbiamo la capacità di giocare le partite dei playoff in casa ma anche fuori casa, lo abbiamo sempre dimostrato, tranne alcuni episodi. Nella settimana scorsa c’era la voglia di raggiungere un risultato importante; chiedo ora a tutti, pubblico compreso, di alimentare il nuovo desiderio di conseguire un risultato più ambizioso”.



Con 32 punti in tutto e il sesto posto in classifica, l’Olimpia Matera è dunque nei playoff, insieme a San Severo (52), Recanati (44), Bisceglie (42), Pescara (38), Senigallia (34), Campli (32) e Civitanova Marche (30). Queste otto squadre del girone C incroceranno i loro destini, in ordine inverso, con le prime otto del girone D: Scauri (30), Luiss Roma e Stella Azzurra Roma (38), Valmontone (40), Salerno (44), Cassino (46), Palestrina (48) e Barcellona (50). Sarà pertanto il Cassino il prossimo avversario dei biancoazzurri, nei quarti di finale del tabellone 4, che prevede inoltre i confronti tra Barcellona e Civitanova Marche, Pescara e Valmontone, Recanati e Luiss Roma (la vincitrice di quest’ultima sfida incontrerà quella tra Matera e Cassino nelle semifinali del tabellone). I quarti di finale avranno luogo con la partita di andata a Cassino domenica 29 aprile prossimo, il ritorno a Matera giovedì 3 maggio, e l’eventuale spareggio di nuovo a Cassino, domenica 6 maggio 2018.



Infine, nel girone C, hanno vinto in casa Bisceglie su Cerignola (78-65), Recanati su Ortona (81-62), Fabriano su Nardò (93-85) e Giulianova su Perugia (80-67), mentre hanno conseguito una vittoria fuori casa San Severo a Senigallia (84-88), Pescara a Civitanova Marche (63-73) e Campli a Teramo (74-85). Per effetto dei predetti risultati, Porto Sant’Elpidio (30), Teramo (30) e Giulianova (28) concludono qui il loro percorso stagionale, insieme alla retrocessa Ortona (10); accedono ai playout Nardò (26), Cerignola (20), Fabriano (20) e Perugia (12).



Olimpia Matera - Malloni Bk Porto Sant'Elpidio 84-81 (27-21, 19-22, 18-15, 20-23)



Olimpia Matera: Franco Migliori 25 (6/12, 1/3), Leonardo Battistini 19 (7/13, 1/2), Ignacio Ochoa 16 (6/10, 0/2), Nicolò Ravazzani 12 (4/6, 0/1), Diego Terenzi 6 (1/2, 1/6), Matias nicolas Di marco 6 (0/0, 2/3), Marcello Cozzoli 0 (0/1, 0/2), Lorenzo Varaschin 0 (0/0, 0/0), Samuele Pasqualini 0 (0/0, 0/0), Alberto Montemurro 0 (0/0, 0/0), Giovanni Cesano 0 (0/0, 0/0), Daniele Lopane 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 21 / 24 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Nicolò Ravazzani 15) - Assist: 20 (Matias nicolas Di marco 11)



Malloni Bk Porto Sant'Elpidio : Alberto Navarini 21 (5/7, 3/6), Stefano Cernivani 21 (1/2, 6/10), Simone Zanotti 19 (5/9, 2/4), Mirko Romani 8 (4/7, 0/1), Andrea Maggiotto 7 (2/5, 1/5), Francesco Cinalli 3 (0/0, 1/2), Diego Torresi 2 (1/6, 0/0), Elia Bravi 0 (0/0, 0/0), Niccolò Balilli 0 (0/0, 0/1), Nicola Rosettani 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Piccone 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 6 / 12 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Alberto Navarini 7) - Assist: 21 (Alberto Navarini 7)