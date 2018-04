“Premio Asimov 2018”: premiata studentessa del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Maglie Llecce) 24/04/2018 Sabato 21 Aprile 2018 presso le Officine Cantelmo di Lecce si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa attribuito ex eaquo ai libri “La tempesta in un bicchiere: Fisica della vita quotidiana” di Helen Czerski e “Le due teste del tiranno. Metodi matematici per la libertà” di Marco Malvaldi.



Istituito nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, il “Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa” intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di divulgazione scientifica. Nasce da un’idea di Francesco Vissani e si ispira ai premi assegnati dalla Royal Society per i libri di divulgazione scientifica. Dopo il successo delle precedenti edizioni quest’anno hanno aderito al Premio sette regioni italiane (Abruzzo, Marche, Puglia, Umbria, Sardegna, Calabria e Sicilia), con 2500 studenti che sono stati direttamente coinvolti sia nella veste di giurati, chiamati a scegliere la migliore opera di divulgazione scientifica pubblicata nei due anni precedenti, sia in quella di concorrenti per la stesura delle recensioni dei testi in concorso.



Nel corso della cerimonia sono stati premiati 15 studenti per Regione, autori delle migliori recensioni fatte pervenire al Comitato Scientifico, chiamati a presentare le cinque opere in gara. Tra i premiati per la Regione Puglia anche una studentessa del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie”, Aurora Maggiulli della classe IV H, che ha ricevuto il premio per la recensione del libro di Carlo Rovelli “L’ordine del tempo”.