Salice Salentino (Lecce) - Nel Salento i migliori vini rossi e bianchi d'Italia con la Wine Selection di Vinoway 01/05/2018 I MIGLIORI VINI BIANCHI E ROSSI D’ITALIA, TORNA IL PRESTIGIOSO APPUNTAMENTO CON LA WINE SELECTION DI VINOWAY



Venerdì 4 maggio a Castello Monaci (Salice Salentino) una giornata dedicata

alla migliore produzione italiana: convegno, masterclass e banchi d’assaggio con i piatti degli chef



I migliori vini rossi e bianchi d’Italia di scena nel Salento: dopo il successo della passata edizione, venerdì 4 maggio 2018 torna a Castello Monaci, a Salice Salentino (LE), l’appuntamento con la “Wine Selection” di Vinoway, associazione di promozione enogastronomica presieduta da Davide Gangi.



Più di cento le cantine, provenienti da diverse regioni italiane, protagoniste del “più grande banco d’assaggio organizzato in Puglia” con il patrocino dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia e Assoenologi Puglia, Calabria e Basilicata e la collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier di Puglia.



“Vinoway Wine Selection” – spiega Davide Gangi - è un evento dedicato soprattutto ai produttori, e si propone di dare risalto ai migliori vini bianchi e rossi d’Italia selezionati dagli autori e dai degustatori del Magazine Vinoway.com: per ogni azienda abbiamo scelto un solo vino, che abbia ottenuto un punteggio non inferiore agli 88 punti, quindi solo vini di ottima manifattura che regalano sensazioni organolettiche di altissimo pregio. Tra le selezioni saranno presenti anche vini “artigianali” prodotti da aziende a conduzione familiare. In questa edizione vogliamo dare grande risalto al lavoro dei produttori, ed in particolare alla storia della vitivinicultura nazionale, che consideriamo patrimonio culturale ed essenziale delle origini del nostro Paese. Avremo la presenza di produttori in rappresentanza delle diverse regioni italiane che stanno valorizzando con la loro passione e determinazione l’intero settore”.



Tante le novità dell’edizione 2018, che prevede tre diversi momenti nel corso della giornata: il convegno (ore 10.00) che verterà sugli argomenti “Vino Italiano: valutazioni del mercato interno ed estero” e “Mercato del Vino in Italia: confronto tra vino ‘convenzionale’ e ‘artigianale’; una Masterclass (ore 15.00) a numero chiuso sul tema: “I vini della passione”, durante la quale ogni produttore presenterà il suo “vino del cuore”; i banchi d’assaggio dei vini selezionati (16.00-23.00), accompagnati dai piatti preparati dagli chef Alessandra Civilla (Ristorante Alex, Lecce), Emanuele Frisenda (Ristorante Aqua Le Dune, Porto Cesareo, Lecce), Alfredo De Luca (Osteria Origano, Minervino di Lecce), e dai prodotti tipici del territorio forniti da Mocavero Salumi (Monteroni di Lecce); Masseria Cinquesanti (Vernole, Lecce); Azienda Agricola Donna Oleria (Monteroni di Lecce); Il Fornaio di Bufo e Musardo (San Donaci, Brindisi); L’Orecchietta (Guagnano, Lecce).



Si segnala, infine, la partecipazione della pittrice Arianna Greco che presenterà le sue originali opere dipinte col vino.



Maggiori info su www.vinowaywineselection.it

I biglietti per Masterclass e Banchi d’assaggio (con calice e ticket food) potranno essere acquistati sul posto o in prevendita online: https://goo.gl/9RLgvf (eventbrite.it)



In ordine alfabetico le aziende e i vini presenti:

Agricola Felline - Cuvèe Anniversario 2010 Puglia

Agricola Fischetti - Muscamento 2017 Sicilia

Albea Vini - Lui 2015 Puglia

Apollonio Casa Vinicola - Divoto 2008 Puglia

Azienda Agricola Centorame - Castellum Vetus 2014 Abruzzo

Azienda Agricola Garesio - Barolo Cerretta 2013 Piemonte

Azienda Agricola Romaldo Greco - Cantico 2014 Puglia

Azienda Agricola Specogna - Pinot Grigio Ramato Specogna Friuli Venezia Giulia

Azienda Agricola Stanig - Sauvignon 2016 Friuli Venezia Giulia

Azienda Agricola Vetrere - VT 2016 Puglia

Azienda Biologica Luigi Valori - Vigna Sant’Angelo 2010 Abruzzo

Azienda Cantarutti Alfieri - Friulano 2016 Friuli Venezia Giulia

Azienda Tre Pini - Riserva Tre Pini 2014 Puglia

Azienda Vinicola Benanti - Nerello Mascalese 2014 Sicilia

Azienda Vinicola Rivera - Puer Apuliae 2012 Puglia

Azienda Vitivinicola Marulli - Menone 2013 Puglia

Aziende Agricole Livon - Braide Alte 2016 Friuli Venezia Giulia

Baglio del Cristo di Campobello - Lu Patri 2015 Sicilia

Barone di Serramarrocco - Nero di Serramarrocco 2014 Sicilia

Batasiolo - Barolo Riserva 2008 Piemonte

Candido Vini - Immensum Doc Salice salentino riserva 2015 Puglia

Cantele Vini - Teresa Manara Chardonnay Vendemmia Tardiva 2016 Puglia

Cantina Colle Moro - Trebbiano d'Abruzzo 2017 Abruzzo

Cantina di Bolzano - Alto Adige Lagrein Riserva Prestige Line 2015 Trentino Alto Adige

Cantina di Venosa - Verbo 2015 Basilicata

Cantina Fiorentino - Piromàfo 2015 Puglia

Cantina Il Passo - Alberi in Piano 2014 Basilicata

Cantina Kurtatsch - Brenntal 2014 Merlot Riserva Trentino Alto Adige

Cantina La Marchesa - Cacc'e MMitte 2015 Puglia

Cantina Nals Margreid - Sirmian Pinot Bianco 2016 Trentino Alto Adige

Cantina Placido Volpone - Nero di Troia Rosone 2016 Puglia

Cantina San Donaci - Contrada del Falco 2016 Puglia

Cantina Terribile - Terribile 2014 Puglia

Cantina Valtappino - Embratur 2014 Molise

Cantine Antonio Mazzella - Vigna del Lume 2017 Campania

Cantine Argiolas- Cannonau di Sardegna Senes Riserva 2014 Sardegna

Cantine Astroni - Strione Campania IGT 2012 Campania

Cantine Borgo Turrito - Troquè 2016 Puglia

Cantine Botromagno - Pier delle Vigne 2014 Puglia

Cantine Coppi - Senatore 2011 Puglia

Cantine del Notaio - Il Sigillo 2012 Basilicata

Cantine due Palme - Rosso Salento IGP 1943 2014 Puglia

Cantine Imperatore - Vincenzo Latorre Riserva 2011 Puglia

Cantine Lizzano - Macchia 2015 Puglia

Cantine Losito - Fiano 2016 Puglia

Cantine Paolo Leo - Orfeo 2015 Puglia

Cantine San Marzano - Sessantanni 2015 Puglia

Cantine Spelonga - Nero di Troia 2016 Puglia

Casa Vinicola Martino - Martino Riserva 2011 Basilicata

Castello Monaci - Aiace Riserva 2014 Puglia

Chiusa Grande - Perla Nera 2011 Abruzzo

Cipressi Claudio - Tintilia 66 2012 Molise

Claudio Quarta - Anima di Primitivo 2015 Puglia

Codice Citra - Ferzo 2016 Abruzzo

Consorzio Produttori Vini Manduria - Elegia Riserva 2013 Puglia

Conte d’attimis Maniago - Pignolo 2008 Friuli Venezia Giulia

Conti Zecca - Terra 2014 Puglia

Duca Carlo Guarini - Boemondo 2013 Puglia

Elena Fucci - Titolo 2015 Basilicata

Farnese Vini - Edizione Cinque Autoctoni 17 Abruzzo

Fattoria Nicolucci - Predappio di Predappio - Vigna del Generale 2015 Emilia Romagna

Feudi di Guagnano - Le Camarde 2015 Puglia

Fontanavecchia - Taburno Falanghina del Sannio 2016 Campania

Francesco Cirelli - Anfora 2016 Abruzzo

Francesco Taurino - Filifilori Puglia

Garofano Vigneti e Cantine - Simpotica 2014 Puglia

Gianfranco Fino - Es 2015 Puglia

Giovanni Aiello - Chakra Rosso Puglia

I Buongiorno - Negroamaro Rosso Salento IGT Puglia

L’Antico Palmento - Acini Spargoli 2013 Puglia

La Cantina di Remo - Uvanera Tintilia del Molise DOC 2013 Molise

Leone de Castris - Per Lui 2015 Puglia

Luca Attanasio - Dodecapolis 2016 Puglia

Marchesi de Cordano - Santinumi Riserva 2011 Abruzzo

Marchesi di Barolo - Barolo Cannubi 2013 Piemonte

Marco Felluga - Molamata 2014 Friuli Venezia Giulia

Marisa Cuomo - Furore Bianco Fiorduva 2016 Campania

Maso Grener - Vigna Tratta Sauvignon 2016 Trentino Alto Adige

Mastroberardino - More Maiorum 2014 Campania

Morella Vini - Old Vines 2014 Puglia

Morgante - Don Antonio 2015 Sicilia

Oreste Tombolini - Brandisio 2012 Puglia

Palmento Costanzo - Nero di Sei 2014 Sicilia

Platinum - Carattere Abruzzo

Sassotondo - San Lorenzo 2014 Toscana

Tenuta I Fauri - Ottobre Rosso 2016 Abruzzo

Tenuta Mosole - Lison Eleo 2016 Veneto

Tenuta Oderisio - Don Panfilo 2011 Abruzzo

Tenuta Scuotto - Oi Nì 2014 Campania

Tenuta Viglione - Marpione 2013 Puglia

Tenuta Zicari - Calabrigo 2017 Puglia

Tenute Girolamo - Conte Girolamo 2015 Puglia

Tenute Rubino - Visellio 2015 Puglia

Tormaresca - Pietrabianca 2015 Puglia

Torrevento - Vigna Pedale riserva 2014 Puglia

Umberto Fracassi - Barolo Mantoetto 2013 Piemonte

Vallone Società Agricola - Castel Serranova 2014 Puglia

Varvaglione Vigne & Vin - Papale Oro 2015 Puglia

Venica & Venica - Ronco delle Cime Friuli Venezia Giulia

Vespa Vignaioli per Passione - Raccontami 2015 Puglia

Vigneti Calitro - Calitro Primitivo di Manduria Riserva 2013 Puglia

Villa Schinosa - San Valentino 2013 Puglia

Vini Bisceglia - Gudarrà 2014 Basilicata

Vini Mortilla - Nakrì 2016 Sicilia

Vito Donato Giuliani - Lavarossa 2014 Puglia