Pierluigi Lopalco Vaccini tra miti e scienza alle Officine Cantelmo di Lecce 27/04/2018 L'associazione Lecce Città Pubblica organizza un incontro con Pier Luigi Lopalco (docente di Igiene all’Università di Pisa), Antonio Sanguedolce (direttore Sanitario della ASL di Lecce), Alberto Fedele (direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso la ASL di Lecce) e il pediatra Rosario Cavallo. Un appuntamento per aiutare a capire meglio che cosa sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vaccini.

Perché servono i vaccini? Sono davvero sicuri? Perchè alcuni vaccini sono obbligatori? Per rispondere a queste e molte altre domande, sabato 28 aprile (ore 18 - ingresso libero) alle Officine Cantelmo di Lecce l'associazione Lecce Città Pubblica organizza "Vaccini: tra miti e scienza". All'incontro - moderato dal consigliere comunale Gabriele Molendini - interverranno Pier Luigi Lopalco (docente di Igiene all’Università di Pisa), Antonio Sanguedolce (direttore Sanitario della ASL di Lecce), Alberto Fedele (direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso la ASL di Lecce) e il pediatra Rosario Cavallo.



Pierluigi Lopalco, per anni a capo del Programma delle malattie prevenibili da vaccinazione presso lo European Centre for Disease Prevention and Control di Stoccolma, ha recentemente pubblicato il volume "Informati e vaccinati. Cosa sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vaccini" (Carocci Editore). La storia della lotta fra l'uomo e i microbi inizia con la nascita delle prime civiltà. Una storia avvincente che nel corso del XX secolo subisce un'improvvisa e decisiva svolta proprio grazie alle campagne mondiali di vaccinazione. Il miglioramento delle condizioni igieniche e degli stili di vita, da solo, nulla avrebbe potuto contro flagelli come vaiolo o poliomielite. Oggi, paradossalmente, in tutto il mondo mentre la sanità pubblica insiste sulla necessità di promuovere le vaccinazioni, crescono la paura e la diffidenza nei confronti dei vaccini. Questa paura è spesso legata a scarsa conoscenza o disinformazione.