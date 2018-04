“WELFARE TRUCK, LA PREVIDENZA SU 4 RUOTE” – 3 E 4 MAGGIO A BARI 30/04/2018 Ancora una volta, la collaborazione tra INPS-Direzione regionale- e la Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, offre alle donne ed ai cittadini pugliesi tutti, “ Welfare truck-la previdenza su 4 ruote”, due giornate, 3 e 4 maggio, dedicate a fornire informazioni sulle varie misure previdenziali e assistenziali esistenti, tra cui prestazioni per mamme lavoratrici o precarie, assegni familiari, Legge 104 (assistenza familiari inabili), bonus bebé, bonus baby sitting, naspi, opportunità per lavoratori iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.



Quest’anno,il camper dell’INPS sosterà dalle 9 alle 13 nei piazzali della Regione Puglia in via Gentile 52, a Bari.



“Questa iniziativa - afferma la dott.ssa Maria Sciarrino, Direttore regionale dell’INPS – già sperimentata con successo in Puglia negli anni passati - consente al nostro ente di ampliare la sua rete di prossimità al cittadino che, spesso, ha bisogno di avere le corrette informazioni, attraverso una consulenza personalizzata, riguardo ai propri diritti e alle misure esistenti che possono garantirgli una migliore qualità di vita”.



“La Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia – afferma la Presidente dott.ssa Patrizia del Giudice - ha colto al volo questa occasione per dare continuità all’opera di valorizzazione del lavoro delle donne, nella convinzione che la conoscenza e l’informazione costituiscano il primo passo per l’emancipazione di chi trova più difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Per questo non ci fermiamo qui, infatti sempre insieme all’INPS stiamo organizzando una tavola rotonda che si terrà nei prossimi giorni, per diffondere politiche e buone pratiche per le pari opportunità nei luoghi di lavoro e favorire contesti organizzativi che valorizzino il lavoro femminile quale leva per lo sviluppo economico”.



Per fornire ai mass media ulteriori informazioni sull’iniziativa, il 2 maggio alle ore 10,30, presso la sala conferenze della Regione, in via Gentile, 52 - Bari, si terrà una conferenza stampa a cui parteciperanno l’Assessore regionale Sebastiano Leo, la dott.ssa Maria Sciarrino e la dott.ssa Patrizia Del Giudice.



ORARIO DELLE CONSULENZE:

GIOVEDI’ 03 maggio dalle ore 09,00 alle ore13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00

VENERDI’ 04 maggio dalle ore 09,00 alle ore 13,30