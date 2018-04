Roberto Moncalvo Immagine: © Roberto Magnani [PHOTOGALLERY] Bari - Inaugurato il Villaggio Coldiretti, agricoltori ed istituzioni a confronto 27/04/2018 Oggi 27 aprile è stato inaugurato il Villaggio Coldiretti che si estende per buona parte del lungomare di Bari.



L’evento, come ogni loro iniziativa, si apre con l’intonazione dell’inno di Mameli e per l’occasione è stata cantata dal tenore Sabino Monturice.



Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti, prende subito la parola e fa suo il palco allestito per l’evento.



“Buongiorno Puglia, Basilicata, Campania e Bari benvenuti al primo open-day del Meridione; dove i giovani stanno facendo una rivoluzione nel campo agricolo. Sono proprio i giovani i nuovi protagonisti delle nostre terre preziose e delle bellezze del territorio che curano e promuovono con passione e dedizione. Grazie Bari che ci ospiti, abbiamo invaso pacificamente il tuo lungomare ed in cambio ti offriamo un piacevole weekend”.



Altissima la partecipazione da parte delle figure istituzionali, soprattutto dei sindaci delle varie località pugliesi, ma soprattutto alta la risposta dei produttori e dei giovani imprenditori, giunti da ogni dove del meridione per assistere all’evento inaugurale.



Di fatti l’inaugurazione ha potuto dar voce ad alcuni giovani imprenditori che hanno deciso di restare nella propria terra natia e di investire tutto su di essa.



Invitati sul palco da Maria Letizia Gardoni, delegata regionale Giovani Impresa Marche, alcuni imprenditori hanno potuto dar voce alle loro esperienze positive, ma anche negative, quest’ultime legate al mondo burocratico ed economico (tra mancate risposte da parte delle istituzioni o finanziamenti approvati, ma non pervenuti), poiché anche questi problemi affronta attivamente la Coldiretti.



A dare conferma delle lotte che Coldiretti affronta a sostegno non solo dei giovani o dei piccoli/medi imprenditori, ma anche contro le scorrettezze o le ingiustizie provenienti da fuori dei nostri confini nazionali, è il segretario generale Enzo Gesmundo che, senza peli sulla lingua, accusa i nostri rappresentanti italiani a Bruxelles – “occorrono a queste persone degli analisti psichiatrici, perché alcune decisioni prese in ambito europeo non sono logiche o ammissibili – e spiega – i nostri rappresentati a Bruxelles o devono essere dei patrioti che lottano anche con le unghie, o se ne possono tornare a casa”.



“I cibi che non offrono garanzie qualitative, che non hanno una storia e tracciabilità, poiché alcuni dicono che si può fare a meno dell’etichettatura; mentre noi del marchio Made In Italy ne facciamo un vanto e dobbiamo pretenderlo. Noi al prodotto agricolo che immettiamo sul mercato lo chiamiamo per nome e per cognome, perché noi ci mettiamo la faccia”.



Il segretario generale continua con un ulteriore avvertimento verso il grano canadese per l’uso del glicosolfato che, se nel loro paese è consentito, nel nostro è vietato l’uso per le conseguenze nocive. Ed è grazie alle lotte continue di Coldiretti, oggi, anche la Barilla ha confermato che non comprerà più un chilo di grano canadese, ma utilizzerà il grano duro italiano.



“Dobbiamo puntare sui valori della trasparenza e non dobbiamo permettere a nessuno di imporci condizioni a noi sfavorevoli”.



Per i dirigenti della Coldiretti occorre resettare quello che la Comunità Europea chiede sino al 2020.