Bari - Claudio Testa di Biraghi SpA e Luca Saba di Coldiretti Sardegna per il Pecorino Etico Solidale 28/04/2018 LA BIRAGHI SPA PORTA DUE PRODOTTI D’ECCELLENZA AL VILLAGGIO COLDIRETTI DI BARI: IL “PECORINO ETICO SOLIDALE” E IL GORGONZOLA DOP





Biraghi Spa, azienda piemontese che dal 1934 rappresenta l’eccellenza nella tradizione casearia italiana, ha partecipato con il suo stand all’appuntamento di Bari con gli agricoltori della Coldiretti, che per tre giorni dal 27 al 29 aprile hanno ricreato un vero e proprio “villaggio” sul Lungomare Imperatore Augusto.



L’evento, organizzato dalla principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale, è stato molto significativo per l’azienda di Cavallermaggiore (CN) che ha colto l’occasione per rilanciare due prodotti d’eccellenza del nostro Paese sia per qualità sia per gusto: il “Pecorino Etico Solidale”, frutto dell’accordo di filiera tra industria (Biraghi Spa) e agricoltura (Coldiretti Sardegna) per sostenere i pastori garantendo un prezzo di acquisto equo della materia prima - e il Gorgonzola DOP Selezione Biraghi, uno dei prodotti di punta dell’azienda fatto con latte 100% cuneese.



A un anno dal lancio del “Pecorino Etico Solidale” i numeri fanno registrare un ampio successo grazie a una distribuzione in quasi 2.500 punti vendita sul territorio italiano, con i picchi più alti in Trentino e Liguria con oltre il 60% di distribuzione ponderata a cui fanno seguito il Piemonte e la Sardegna con il 50%.



E’ possibile trovare il Pecorino Etico Solidale e il Gorgonzola DOP Biraghi presso gli scaffali dei più importanti operatori della GDO. Per citarne alcuni: Auchan, Bennet, Big Store, Carrefour, Conad, Coop, Crai, Il Gigante, Iper, Iperal, Iperpam, Iperspar, Mercatò, Meta, Pam, Panorama, Presto Fresco, Sigma, Basko, Ekom, Supergulliver, Gruppo Poli e Tigros.