5 maggio - Spettacolo “Canzoni e parole: omaggio a Lucio Battisti e Giacomo Leopardi” a Barletta 05/05/2018 Vivacizzato in versi e in note prosegue il “Maggio dei libri” patrocinato dall’Amministrazione Comunale con il dinamico e puntuale contributo organizzativo della biblioteca “Sabino Loffredo”.

Domani, sabato 5 maggio, alle ore 18.30, nell’atrio coperto di Palazzo San Domenico, in via Cavour, è in programma lo spettacolo “Canzoni e parole: omaggio a Lucio Battisti e Giacomo Leopardi” con Pietro Verna, Francesco Galizia e Gabriele Zanini. L’evento, con la collaborazione del Centro Studi “Barletta in rosa”, punta a sottolineare l’affinità creativa e lo straordinario apporto culturale dei due grandi uomini che hanno rivoluzionato i rispettivi campi di pertinenza, la musica e la poesia, esaltando i sentimenti più nobili dell’animo umano. Alla voce e chitarra si esibirà il giovane cantautore pugliese Pietro Verna, già finalista del premio De Andrè e open concert di Roberto Vecchioni al Teatro Forma di Bari. Alla fisarmonica il talento di Francesco Galizia, già ospite dell’orchestra della RAI e insegnante di conservatorio. La voce recitante è quella di Gabriele Zanini, un passato da pianobarista nei locali più esclusivi della Versilia e della Toscana e voce narrante per spettacoli teatrali e culturali. Interverranno la presidente del Centro Studi “Barletta in rosa” Mariagrazia Vitobello e la dirigente comunale del Settore Beni e Servizi Culturali, Santa Scommegna.

L’ottava campagna nazionale di promozione della lettura “Il maggio dei libri”, ispirata al tema cardine “Lettura come libertà”, è a cura del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e il supporto della Presidenza del Consiglio, della Conferenza delle Regioni e dell’ANCI.



Ulteriore imperdibile appuntamento per il week end il successivo 6 maggio: è una “Domenica in biblioteca”. Prevista dalle ore 10 alle 13 l’apertura straordinaria della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” in linea con le attività di valorizzazione promosse dal Ministero della Cultura che prevede per i siti archeologici e i monumenti l’ingresso libero dei visitatori la prima domenica del mese. In questo modo sarà possibile coinvolgere anche quanti, durante la settimana, non hanno la possibilità di recarsi nella struttura ubicata nel Castello, con particolari servizi quali: reference, consulenza bibliografica, prestito librario, emeroteca, Internet, iscrizioni, fruizione della sezione ragazzi. La “Domenica in biblioteca” prevede la collaborazione della cooperativa “Lilith med 2000”, aggiudicataria del servizio di bibliomediateca e dei volontari del Servizio Civile Nazionale attivi presso la stessa struttura comunale.