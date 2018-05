Unimpresa e CasAmbulanti chiedono il regolamneto per IL MERCATO DI MONOPOLI NEL DI’ DI FESTA. 05/05/2018 MONTARULI (UNIMPRESA – CASAMBULANTI): “ABBIAMO CHIESTO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVI LA DEFINITIVA MODIFICA AL REGOLAMENTO. CHI STA METTENDO CONTRO AMBULANTI E NEGOZIANTI SE NE ASSUMA LA RESPONSABILITA’”



Le due Associazioni di Categoria UNIMPRESA e CASAMBULANTI hanno formalmente chiesto che il consiglio comunale di Monopoli approvi la definitiva abrogazione della norma che discrimina gli ambulanti del mercato dai negozi a posto fisso e dagli ipermercati in caso di festività infrasettimanali.

Una richiesta articolata e dettagliata che le due Associazioni hanno indirizzato al Sindaco di Monopoli, all’Assessore allo Sviluppo Economico, al Dirigente Area Organizzativa I^ Sviluppo Locale, al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio Comunale affinché la massima assise comunale deliberi la definitiva soppressione dell’art. 14, comma 4 del vigente Regolamento del Commercio sulle Aree Pubbliche del comune di Monopoli, che recita: “Qualora un mercato cada in giorno festivo esso è di norma, anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo”, introducendo altresì una formula predisposta proprio dalle due Associazioni che è la seguente: “qualora il giorno di mercato dovesse coincidere con una festività infrasettimanale lo stesso, di norma, si svolgerà regolarmente. Su richiesta delle Associazioni di Categoria potrà essere concordato il suo spostamento in altra giornata, anche domenicale”. Questa clausola a salvaguardia, tutela e deroga in talune festività nazionali particolarmente sentite quali, ad esempio, il Santo Natale e la Santa Pasqua.

Il comunicato stampa di Unimpresa e CasAmbulanti entra anche nel merito della polemica che si è sollevata dopo la modifica temporanea del Regolamento a Monopoli con il regolare svolgimento del mercato lo scorso primo maggio.

A rilasciare alcune riflessioni sull’argomento è stato il leader sindacale, Savino Montaruli, in rappresentanza proprio delle due stimate e rappresentative Associazioni. Il Presidente ha dunque dichiarato: “prendiamo piacevolmente atto del positivo recepimento delle nostre richieste di superare le profonde discriminazioni subite dagli Operatori dei negozi mobili, cioè i concessionari di posteggio nei mercati, rispetto a quelli a sede fissa di vicinato. E’ stucchevole e deplorevole la posizione di chi solo oggi, proprio in concomitanza con la Deliberazione di Giunta, esprime opinioni sul delicato tema. Se qualcuno intenda continuare a fomentare divisioni tra la categoria degli esercenti a sede fissa e quella dei commercianti sulle aree pubbliche oltre a dimostrare di avere capito poco o nulla di talune dinamiche commerciali dimostra altresì di non essere in grado di svolgere propriamente il proprio ruolo di sindacalista e di rappresentante del mondo del commercio. Io, noi siamo disponibili ad affrontare seriamente la tematica legata alle aperture domenicali e festive dei negozi. Lo facciamo da anni e lo abbiamo sempre fatto, anche quando qualcuno faceva finta di farlo ma in realtà stava dalla parte degli ipermercati e della grande distribuzione che in Puglia ha fatto man bassa, senza alcuna “disturbo” neppure da parte di quelle Associazioni cosiddette “storiche”. Giù le mani dai mercati e che non ci sia mai più una stagione di divisioni e di sterili, infantili lotte di quartieri tra categorie” – ha concluso Montaruli a proposito del “Caso Monopoli”.