10 maggio - “Bar Felicidad" lo spettacolo del Carro dei Comici dedicato al cyberbullismo a Molfetta (Bari) 10/05/2018 Si terrà giovedì 10 maggio alle ore 20.30, il settimo appuntamento de “Il fuoco Centrale”, la rassegna teatrale di prosa e lirica della Compagnia de Il Carro dei Comici diretta da Francesco Tammacco, giunta quest’anno alla sua nona edizione.

Lo spettacolo teatrale “Bar Felicidad. Corpo Aureo” è dedicato al tema del bullismo e Cyberbullismo. La drammaturgia e regia è di Francesco Tammacco con l’interpretazione di: Marco Sallustio, Carlo Salvemini, Martina Ciannamea, Leonardo Ciannamea, Claudia Gadaleta,Melissa Nardiello,Marilena Carabellese e Pierluigi De Palma facenti parte de Il Carretto Teatro, con la partecipazione di Pantaleo Annese e Rosa Tarantino e la scenotecnica è di Matteo Altomare.

Due storie corrono su due binari paralleli a in direzioni temporali invertite. I genitori di Mike hanno appena appreso una terribile notizia: durante una gita scolastica a Barcellona il ragazzo si sarebbe lanciato dal terzo piano dell'Hotel Plaza del Sol. Partono così subito per Barcellona.

Contemporaneamente gli amici di Mike non prestano molta attenzione all'accaduto. Storditi dall'ebbrezza della libertà festeggiano nel bar Felicidad di Barcellona.

Lo spettacolo dunque alza il sipario su uno spaccato incandescente e prezioso degli adolescenti del nostro tempo. Sul loro mondo talvolta cinico ed irriguardoso non lasciando però in ombra le responsabilità dei genitori.

Al centro della vicenda una storia d'amore , tra Mike ed Angelo. Un amore tenero, primaverile, sconcertante per molti versi, violentato dall'ottusità prepotente dei loro amici bulli.





Lo spettacolo del costo di 5 euro, vede la collaborazione dell’Avv Antonio Calvani, presidente dell’ Associazione tutela dei Consumatori Puglia, si terrà a Molfetta nel Teatro del Carro di Molfetta in via G.M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00.



Per info e prenotazioni: 3397758173 Prevendita presso Expert Gadaleta - Corso Umberto 25 a Molfetta. Email: ilcarrodeicomicimolfetta@gmail.com. Lo spettacolo vedrà la degustazione di birre e vini artigianali gratuite offerte dalla ditta Bartoli Arcangelo.