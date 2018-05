Trani - Sbarca al ‘Salone internazionale del libro’ di Torino il “PREMIO FONDAZIONE MEGAMARK - Incontri di Dialoghi” 12/05/2018 Le opere di narrativa dovranno pervenire entro il 1° giugno. La premiazione in programma il 21 settembre nell’ambito de ‘I Dialoghi di Trani’



Trani, 12 maggio 2018 – Dopo essere stato presentato a Milano alla fiera internazionale dell’editoria ‘Tempo di libri’, il concorso letterario nazionale “Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi” promosso dalla Fondazione Megamark di Trani sbarca al ‘Salone internazionale del libro’, in programma in questi giorni a Torino.

Case editrici e scrittori esordienti hanno tempo fino al prossimo 1° giugno per candidare al premio, giunto alla terza edizione e realizzato nell’ambito della kermesse culturale “I Dialoghi di Trani”, opere prime di narrativa italiana pubblicate tra il 1°gennaio 2017 e il 30 aprile 2018.

La valutazione dei romanzi anche quest’anno è affidata a due commissioni: una giuria di esperti - scelti tra personalità di rilievo della cultura e dell’informazione - individuerà la rosa dei cinque romanzi finalisti che sarà resa nota il prossimo 12 luglio; sarà poi la giuria composta da 40 lettori a individuare, tra la cinquina, il vincitore assoluto. Anche per questa edizione il montepremi è di 13.000 euro suddivisi tra i 5.000 per il vincitore e 2.000 euro per i finalisti non vincitori.

I finalisti saranno premiati il 21 settembre nella splendida cornice di Palazzo delle Arti Beltrani durante la serata dedicata al premio letterario nell’ambito della XVII edizione de ‘I Dialoghi di Trani’.

A meno di un mese dalla data di scadenza, sono pervenute alla segreteria organizzativa già diverse opere provenienti da tutta Italia, con un alto tasso di proposte di autrici alla loro prima pubblicazione; tra le opere, anche quelle di giovanissimi esordienti di 21 anni.

Tutti i progetti della Fondazione Megamark sono sostenuti dai supermercati DOK, A&O e Famila dell’omonimo gruppo pugliese. Il bando è scaricabile dal sito internet www.fondazionemegamark.it



