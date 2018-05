[PHOTOGALLERY] Riapre il Castello “Ettore Fieramosca” di Mignano Monte Lungo (Caserta) 14/05/2018 Il Presidente della Giunta Regionale, on.le Vincenzo De Luca ospite della Cerimonia Inaugurale Grande successo per il primo dei tre weekend dell’evento “Alla Corte di Ettore Fieramosca”, che celebra la riapertura del monumento medievale. MIGNANO MONTE LUNGO - Sabato 12 maggio 2018 il Castello “Ettore Fieramosca” ha ripreso a vivere con un weekend ricco di visite e spettacoli, un momento storico che apre le porte a nuovi importanti progetti per il futuro di Mignano Monte Lungo e dell’intero territorio dell’Alto Casertano.

Il taglio del nastro del Presidente della Giunta della Regione Campania, on.le Vincenzo De Luca e del sindaco Antonio Verdone ha sancito la riapertura al pubblico del bene monumentale, dando il via alla cerimonia ufficiale di inaugurazione della struttura. Ad accogliere il corteo istituzionale, un’atmosfera di festa, grazie ai numerosi cittadini accorsi all’evento.

Gli interventi istituzionali, avvenuti nel Salone di Rappresentanza, hanno visto dapprima il discorso introduttivo del sindaco di Mignano Monte Lungo dott. Antonio Verdone, che ha aperto e chiuso il convegno testimoniando il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale a partire dal 2011, finalizzato alla riapertura del Castello: “La fierezza di aver portato a termine quest’opera ci riempie di gioia e di felicità. Questa è una giornata storica per la collettività. Mignano oggi scrive una nuova pagina di storia gloriosa, per ripartire e continuare la strada verso il progresso”. A seguire sono intervenuti: il Presidente della Provincia di Caserta, dott. Giorgio Magliocca, il Vescovo della Diocesi di Teano Calvi, Mons. Giacomo Cirulli, i l dott. Raffaele Ruberto Prefetto della Provincia di Caserta e l’on.le Vincenzo De Luca, ambasciatore dell’impegno profuso anche dalla Regione Campania per la riuscita del progetto.

Nel suo intervento, il Governatore on.le De Luca ha dichiarato: “Senza il contributo della Regione Campania tutto questo non sarebbe stato possibile. Ti ringrazio Sindaco perché hai avuto la capacità con i tuoi collaboratori di portare a compimento l’opera di restauro. Voglio considerare questa cerimonia come un evento simbolo della rinascita di Caserta e della Campania. Come Regione siamo interessati a dare alla provincia di Caserta un sostegno e una dignità che mai sono capitati nella storia precedente. Noi ci sentiamo impegnati a far crescere le potenzialità di sviluppo che sono in questo territorio”.



L’evento ha visto la partecipazione copiosa dei cittadini di Mignano Monte Lungo e dei comuni limitrofi. Oltre 1500 le persone che si sono recate in visita al Castello, avendo finalmente la possibilità di ammirarne la corte, la cappella gentilizia dell’Immacolata Concezione, le terrazze e le stanze che hanno fatto la storia del territorio.

A margine della manifestazione, le giornate sono state arricchite da iniziative di intrattenimento come le esibizioni degli sbandieratori di Minturno e dei Giullari e Giocolieri, che hanno anticipato gli spettacoli e le attività in programma per i prossimi weekend.

Le visite continueranno per tutti i fine settimana di maggio e si concluderanno con la Sfilata Medievale che si terrà il 27 maggio, per la prima volta nella rinnovata e suggestiva cornice del Castello.

Per informazioni su eventi e aperture al pubblico è possibile scrivere un’email a comunemignano@yahoo.it o chiamare gli operatori allo 0823905523.