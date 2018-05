19 maggio -Festival Maggio all'Infanzia “Tomcat” al teatro Kismet di Bari e Giornata speciale Matera 19/05/2018 Cammina, cammina...come in ogni fiaba o racconto o mito, anche il festival Maggio all'infanzia, continua il suo viaggio. Ora sono 21 gli anni. Cammina cammina ne ha fatta di strada! Quanti incontri! Artisti, bambini, orchi, fate, animali parlanti e streghe.



Continua il Festival Maggio all'Infanzia, diretto da Teresa Ludovico, in programma a Bari (in particolare i teatri Kismet, Abeliano e Casa di Pulcinella) dal 17 al 20 maggio e per la prima volta invaderà Matera dal 17 al 27 maggio 2018 con spettacoli, laboratori e letture (in particolare il museo Ridola, palazzo Lanfranchi, castello Tramontano e chiesa del Carmine). Oltre 70 gli appuntamenti in cartellone tra teatro, cinema, laboratori e animazione. 40 gli spettacoli in programma per la vetrina, di cui 4 debutti nazionali e 11 regionali (quattro per la Puglia e sei per la Basilicata).



La terza giornata del festival, sabato 19 maggio, si apre al Kismet con il debutto regionale di Progetto Bottega Bombardini che porta per la prima volta in Puglia “Tomcat”, di James Rushbrooke, una coproduzione Teatro Stabile Mercadante e Casa del contemporaneo. A seguire Compagnia del Sole presenta “Canto la storia dell’astuto Ulisse”, scritto e diretto da Flavio Albanese. Si entra nel mondo delle fate con “Io mangio”, di e con Monica Contini e Deianira Dragone, per la drammaturgia di Lucia Zotti, una produzione Teatri di Bari/associazione Il duende. Alle 18.30 Andrea Farnetani, vincitore del “Pavè d’Or” al Festival Des Artistes de Rue de Vevey 2014, con “Love is in the air” mostra i retroscena della vita di un giocoliere.





Il 19 maggio per Matera Giornata speciale su Matera 19 maggio quinta tappa di avvicinamento al 19 gennaio 2019, data di inaugurazione del programma ufficiale di Matera2019 (vedi cs Matera2019 con in dettagli).

La giornata si apre alle ore 10.00 a Palazzo Lanfranchi - Sala Levi

con il CONVEGNO ITALIAFESTIVAL, dal titolo “Fuori dagli schemi: I festival come luogo dell’innovazione tra periferia e metropoli. Il ruolo dell’Europa”.

A causa di un imprevisto è stato annullato lo spettacolo “Tripula” in progamma a Matera sabato 19 maggio.









h 9.30 Teatro Abeliano debutto regionale

Progetto Bottega Bombardini

Coproduzione Teatro Stabile Mercadante e Casa del contemporaneo.

TOMCAT

di James Rushbrooke

traduzione Roberto Vertolomo

con Francesca de Nicolais, Luca Iervolino, Elisabetta Pogliani, Fabiana Fazio, Rosario Sparno

regia Rosario Sparno

[da 14 anni]





Tomcat è il testo, bellissimo ed emozionante, del giovane drammaturgo inglese James Rushbrooke, vincitore del premio Papatango New Writing 2015. Il titolo fa riferimento allo stato d'animo della protagonista, la giovane Jesse, che sente di essere - e di fatto è - un animale domestico, una cavia, sia per i medici, che la studiano, che per Tom, il suo infermiere.

Le nuove tecnologie e lo screening genetico stanno spingendo più in là la linea dell’eticamente accettabile. Il traguardo a cui ambire è l’accettazione delle diversità ma il rischio di arrivare a considerare come moralmente necessaria una “pulizia” genetica che corregga già nell’embrione possibili “difetti” è dietro l’angolo. Tomcat esplora i labili confini etici della ricerca scientifica, ponendo allo spettatore inquietanti quesiti. Fin dove è lecito spingere la ricerca?



h 11.00 Teatro Kismet

Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatro Gioco Vita, Compagnia del Sole

CANTO LA STORIA DELL'ASTUTO ULISSE

scritto e diretto da Flavio Albanese

scene e sagome Lele Luzzati

movimenti ombre Federica Ferrari

con Flavio Albanese

animatori Maria Addario, Loris Leoci

[da 8 anni]



Torna l’eterno mito di Ulisse con il suo universo popolato da esseri mitici e dominato da divinità ostili in una proposta teatrale elaborata espressamente per il pubblico più giovane. Flavio Albanese veste i panni dell’eroe omerico, accompagnato dalle creature mostruose e potenti rievocate sulle scene dalla magia delle ombre di Emanuele Luzzati. Il viaggio tra il fantastico e il reale dell’eroe è la più classica metafora del percorso che ognuno di noi compie dentro e fuori di sé durante la propria esistenza. La magia del teatro d’ombre al servizio di un testo così suggestivo genera stupore, fascinazione e non smette di regalare ogni volta spunti di riflessione sull’uomo in lotta contro il destino e soprattutto contro se stesso.





h 17.00 Casa di Pulcinella

Teatri di Bari/Associazione Il Duende

IO MANGIO

di e con Monica Contini e Deianira Dragone

drammaturgia Lucia Zotti

[da 4 anni]



Due deliziose fatine, Angelina e Violetta, arrivate da un mondo lontano, incontrano i loro interlocutori preferiti: i bambini. Viviamo in un periodo storico in cui pare sia successo già tutto eppure ogni giorno il mondo si trasforma, forse troppo velocemente, intorno a noi. L’alimentazione non è rimasta immune da questa continua rivoluzione. Giocando tra candido nonsense e concretezza, abbiamo creato un percorso dove il tema del cibo assume una valenza più ampia e diventa nutrimento per il corpo, sì, ma anche, attraverso i racconti di storie e fiabe, nutrimento per la mente e per lo spirito.





h 18.30 Teatro Kismet

Circo El Grito

LOVE IS IN THE AIR (Belgio)

di Andrea Farnetani

[per tutti]



Andrea Farnetani, vincitore del “Pavè d’Or” al Festival Des Artistes de Rue de Vevey 2014, con Love is in the air mostra i retroscena della vita di un giocoliere. Gli spettatori saranno in grado di leggere i pensieri di colui che si esibisce per il loro divertimento; scopriranno così che, dietro la facciata brillante e rassicurante del performer, si cela l’uomo con la sua giostra di dubbi ed ossessioni nel continuo alternarsi di crisi d’instabilità ed euforia per una colossale ansia da prestazione durante l’esecuzione dei difficili esercizi tecnici.



A organizzare la ventunesima edizione del Festival la Fondazione SAT e i Teatri di Bari, con ItaliaFestival e da quest’anno anche Teatri Uniti di Basilicata e Fondazione Matera2019.

La Fondazione SAT è formata da Teatro Kismet, studio Co&ma e compagnia Le Nuvole di Napoli, dove per tutto il mese di maggio si realizza un programma parallelo partenopeo del festival, con iniziative rivolte a scuole e famiglie.





BARI

Spettacoli teatrali: posto unico 3 euro – abbonamento a 10 ingressi 20 euro

Caccia al tesoro: 3 euro, prenotazione a info@pugliarte.it

Il teatro ti sPiazza: contributo 8 euro valido per le 2 giornate, prenotazione a 389.51.26.775



Teatri Kismet, Teatro Abeliano, libreria La Feltrinelli, Infopoint di piazza del Ferrarese

e Officina degli esordi.



www.maggioallinfanzia.it/ 0805797667 – 335.8052211



MATERA

Spettacoli teatrali: posto unico 6 euro – spettacoli allo Chapiteau posto unico 8 euro



Teatri Uniti di Basilicata via don Minzoni, 38 (Matera)

0835337220 – teatriunitidibasilicata.com