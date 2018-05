19 maggio - Presentazione del libro "Donne come noi", con la partecipazione di Annalisa Monfreda - Bisceglie 19/05/2018 Sabato 19 maggio a Bisceglie ci sarà la presentazione del libro "Donne come noi", con la partecipazione di Annalisa Monfreda e una delle protagoniste del libro.

Continuano le tappe in giro per l'Italia per la presentazione del libro "Donne come noi" , una raccolta di 100 storie di donne italiane che hanno fatto cose eccezionali. La redazione di Donna Moderna, in questo volume ha raccolto 100 storie di italiane che hanno fatto qualcosa di straordinario. Tutte sono state, negli anni, intervistate dal settimanale femminile e ora le loro storie vengono pubblicate da Sperling & Kupfer per festeggiare i 30 anni della rivista.

Sabato 19 maggio alle 18 presentazione a Bisceglie (Bat) presso le Vecchie Segherie - Mondadori Bookstore Via Porto 35. Ci sarà il direttore di Donna Moderna Annalisa Monfreda e modererà la serata la giornalista e coautrice del libro Michela Ventrella.

Interverrà una delle protagoniste del libro: Francesca Nardi.

Il tg degli immigrati di Francesca

In fondo, è stata un’emigrante anche lei, essendo arrivata a Caserta, nei primi anni Settanta, con il marito, direttore dell’Indesit. Francesca Nardi, toscana di Marina di Carrara è una giornalista di una certa notorietà in Campania per aver raccolto in tv le confessioni del supercamorrista Carmine Schiavone. Ma lo “scoop” che le sta più a cuore è un altro: il tg dei migranti trasmesso da Tv Luna. «Un luogo attraverso il quale gli immigrati potessero informare e informarsi, ma anche per integrare e integrarsi» lo definisce lei. «Non semplicemente un contenitore un po’ esotico, ma un notiziario vero, con cronaca, politica e informazione di servizio».

Tre giorni alla settimana, con notizie in arabo, ucraino, albanese, wolof, la lingua più parlata in Senegal, oltre che in inglese e francese. Dopo la sigla, i volti di Mohamed e Zoryana, Irma e Cheikh, Ridha e Viktoria: ossia di autisti, impiegati, venditori ambulanti, interpreti, titolari di call center, tutti disciplinatamente impegnati a fare i mezzibusti.

Prossimo obiettivo? Le edizioni in cinese e hindi, per parlare a due comunità laboriose e di profondo insediamento, ma anche apparentemente più chiuse in se stesse. «Già me li immagino» sorride «una giovane cinese esordire con un: “Ni hao Caserta” e un giovanotto indiano salutare con “Namaste Campania”».

Donne come noi è realizzato in collaborazione con Mondadori Store, che ospiterà i corsi formazione e le presentazioni del libro all’interno dei suoi bookstore: Genova 13 marzo, Torino 14 marzo, Mestre 15 marzo, Trento 17 marzo, Bologna 22 marzo, Firenze 23 marzo, Tolentino 24 marzo, Parma 26 marzo, Velletri 12 maggio, Bisceglie 19 maggio, Salerno 26 maggio.

Tutti gli indirizzi e gli orari della presentazioni sono disponibili su eventi.mondadoristore.it.