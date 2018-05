ciclismo - Pro.Gi.T. Cycling Team al via del Tour dell'Albania 19/05/2018 Dopo aver archiviato positivamente le recenti esperienze a carattere internazionale al Gran Premio della Liberazione e alla Toscana Terra di Ciclismo Eroica nel panorama dilettantistico under 23, la Pro.Gi.T. Cycling Team (acronimo di Progetto Giovani Talenti) si prepara al prossimo impegno agonistico di un certo rilievo con la partecipazione al Tour dell’Albania: partenza dalla capitale Tirana sabato 19 maggio per concludersi a Fier mercoledì 23.



Dopo varie edizioni di questo Tour a livello amatoriale, dallo scorso anno si è deciso di alzare nettamente il livello registrandolo nell’UCI Europe Tour per questa gara a tappe open ad invito e nella quale oltre alla formazione pugliese partecipa anche l’altra formazione italiana della Sangemini MG K Vis.



In Albania, la Pro.Gi.T. schiera Salvatore Furnari, Riccardo Caputo, Anthony Barresi, Michele Floro e Lorenzo Allegretti con al seguito il direttore sportivo Giovanni Chierico, il meccanico Gianpiero Fanigliulo e il massaggiatore Luigi Loria.

La Pro.Gi.T. Cycling Team è capofila di un progetto che annovera i giovanissimi, gli esordienti e gli allievi di alcune realtà ciclistiche molto attive nella regione Puglia (Andria Bike, Team Eurobike, Ludobike Scuola di Ciclismo, Bike Team San Severo e Pedale Jonico) i cui atleti vengono seguiti passo passo nella loro crescita nelle categorie superiori fino ad arrivare al ciclismo di livello internazionale con gli juniores e i dilettanti sotto il segno del marchio Progit.