Castellaneta Marina (Taranto) - BLUSERENA SPA INVESTE 13 MILIONI DI EURO IN PUGLIA 28/05/2018 Con un impiego occupazionale di 350 persone, la compagnia alberghiera italiana ha riqualificato e rilanciato il maxi polo turistico dell’ex Nova Yardinia, che oggi diventa Ethra Reserve.



Castellaneta Marina, 28 maggio 2018 – A fronte di un investimento di oltre 13 milioni di Euro, il complesso Ethra Reserve, già noto come Nova Yardinia, è stato profondamente ridisegnato e rinnovato, con l’intento di valorizzare la destinazione e riqualificare l’intera area come meta d’eccezione del turismo eco-sostenibile in Puglia.

Da giugno riapre Ethra Reserve, che accoglierà i suoi ospiti nazionali e internazionali, con un’offerta complessiva di oltre 790 camere di diversa tipologia, con un’importante ricaduta economica sul territorio, soprattutto in termini di occupazione e indotto economico. Tra dipendenti e collaboratori, sono 350 le persone attualmente assunte per la gestione di tutti i servizi proposti all’interno del rinnovato polo turistico, mentre il team di animazione è composto da 80 animatori.

E’ locale anche l’indotto dei fornitori per l’approvvigionamento di servizi, materie prime e prodotti di varia natura, necessari a supportare il fabbisogno giornaliero del complesso ricettivo.



Fiore all’occhiello del complesso è il Kalidria Hotel & Thalasso Spa, la prima struttura cinque stelle che segna l’ingresso nel segmento lusso di Bluserena Spa. A completare e diversificare l’offerta hospitality si aggiungono l’altro cinque stelle Alborèa Ecolodge Resort e il quattro stelle Gran Valentino Village.



Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA

Il Kalidria Hotel & Thalasso Spa è stato disegnato dal grande architetto Emilio Ambasz, precursore della filosofia progettuale green: per preservare la bellezza primitiva del sito, ha localizzato gli edifici e le strade all'interno di banchine paesaggistiche, costruendo un nuovo armonico paesaggio in cui si susseguono strutture morbide e verdi come colline.

Le camere del Kalidria Hotel & Thalasso SPA sono state oggetto di restyling, è stata creata una nuova zona di vasche wellness en plein air e rinnovata la splendida Thalasso Spa, con 2 piscine di mare, una interna e una esterna, e il percorso Acquatonico Marino.

Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è da quest’anno affiliato ai Preferred Hotels & Resorts – collezione Lifestyle, storico brand che colleziona hotel e resort tra i più lussuosi al mondo.

Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA offre un'esperienza di accoglienza e benessere esclusivi, con 110 camere in totale, di cui 9 Junior Suite e 1 Suite Albachiara, tutte con terrazzo privato arredato e vista sulla riserva naturale. Spiaggia a uso esclusivo, club nautico, ambienti di grande atmosfera e suggestione, una variegata proposta ristorativa, Wi-Fi in tutte le camere e nelle aree comuni.

La magnifica Thalasso SPA di 3.500 mq, con bio-sauna e bagno turco, offre una selezione di trattamenti ricca e formulata per una rémise en forme su misura firmata Comfort Zone. All’attività sportiva è dedicata un’attrezzata palestra Technogym.



L’Alborèa Ecolodge Resort, 5 stelle, offre 124 ecolodge di 50 mq e perfettamente integrati nella natura con servizi impeccabili e accesso alla Thalasso SPA. Sono disponibili anche Family Suite e Dog Suite e una Meditation e Yoga Room.



Il GranValentino Village, 4 Stelle, offre comfort, divertimento e relax. 556 camere nuove e ristrutturate, fra Premium, Comfort e Suite, 4 piscine di cui 2 con acqua di mare, parco giochi, 2 campi da calcetto e 5 campi da tennis, palestra-area fitness, aree baby, Spray Park, divertente parco di giochi d’acqua, 2 teatri e ampia spiaggia riservata e attrezzata, con mare che digrada dolcemente. Diverse le proposte di ristorazione, 4 ristoranti, con spazi di show cooking, 4 bar e 2 cucine mamme. Al centro del Villaggio la grande piazza centrale come punto nevralgico della struttura.



L’Ethra Congress Center

Un ampio spazio business, l’Ethra Congress Center completa la destinazione con una sala plenaria da 600 posti, con luce naturale e 22 sale modulabili di varie dimensioni.



Ethra Reserve

Due teatri all'aperto, 8 ristoranti, tra i quali anche il gourmet Coquì, e 7 bar, 6 piscine, di cui 5 con acqua di mare, il club sportivo attrezzato per la pratica di vari sport sono ulteriori elementi di valore per garantire il successo di grandi eventi aziendali e congressi.



Bluserena SpA

Bluserena SpA è una compagnia alberghiera controllata dalla holding Carlo Maresca SpA. Il Gruppo è attivo nel turismo, nel settore delle costruzioni immobiliari residenziali e commerciali, con la realizzazione di complessi abitativi, centri d’intrattenimento e ipermercati. Bluserena, nata oltre 30 anni fa, è tra le più solide compagnie alberghiere italiane e propone la maggiore ricettività sul mercato “Vacanze Italia” in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo e Piemonte, con 4000 camere in 9 villaggi 4 stelle e 2 Hotel 5 stelle. Nel 2017 ha totalizzato 950.000 presenze, offrendo lavoro a circa 1.900 collaboratori. In seguito all’accordo per la gestione del complesso ex Nova Yardinia, in Puglia, quest’anno Bluserena offre una scelta di oltre 4000 camere, si stima di superare il milione di presenze, con un numero di dipendenti che si attesta sulle 2200 unità.